沙田印尼菜｜老牌鄉村印尼餐廳 印尼炒米粉大碟又乾爽 沙嗲豬肉用爐上但肉韌

最近因為報復式消費，令不少食肆都人山人海。難得這間位於沙田大埔道7咪半的印尼餐廳，位置比較隔涉，就算周未來光顧，環境也相對地幽靜。自駕人士尤其喜歡這裏，因為有地方可以免費泊車，又有露天座位，可以帶毛孩一齊來玩。這間餐廳開業至今大約六七十年，早已傳給下一代，不過作風保持低調，從不做宣傳，客路亦以熟客為主。

數十年以來，不只環境沒有改變，連餐都是十年如一日，只有沙嗲、小食、沙律和炒粉麵，價錢比一般印尼菜館昂貴。

上菜效率快，下單之後，大約十多分鐘便上桌。小吃必點咖喱角，即叫即炸，一戳下去便知道它有多香脆。春卷也炸得很漂亮，餡料以蔬菜為主，蘸些少春卷汁來吃，味道香甜很開胃。印尼式滷水牛肉，牛肉煮得入味，但有些韌，最了得是滷水汁，下了不少香料，層次頗豐富，如果沒這麼甜更好吃。咖喱羊肉有椰香味，不過略嫌搶了咖喱味。羊肉煮得腍，又不會太羶，用來拌白飯都不錯。

招牌串燒豬肉，賣相有風味，以小爐坐着串燒，可保持熱度。不過豬肉上來的時候已經熟透，有些乾。幸而沙嗲汁頗足料，味道濃稠。最後的印尼炒米粉，一大碟足夠兩三人吃，但材料不多，只有蛋絲、芽菜、肉粒和炸蒜片，好吃在炒得頗乾身，一點都不油膩。整體來說，雖然用料一般，但火候不錯，加上環境清幽，泊車方便，人均二百元都可以接受。

採訪、攝影：《飲食男女》

沙田茵餐廳

地址：沙田大埔道7咪半

電話：2691 1425

營業時間：12nn-10pm（逢星期二休息）

詳情︰https://bit.ly/36XHh2m

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