江獻珠經典回顧｜吃粥

我是吃白粥長大的。

我們一家住在江太史第時，老廚子光哥天還未亮便起床「煲」粥，用的是一個企身的大粥煲，一直煲到小孩子上學前，大家便有綿滑的白粥吃，肚子飽暖的歡天喜地去上學。我們那時不像現時的孩子好運氣，能吃到電視式的早餐，總是油炸鬼白粥的，各人只從自己的居所抓一把私房餅乾帶到飯廳，一口餅，一口粥，滋味無窮。星期天是吃有味粥的日子，由公家供給，小孩子都引頸以待。

那時家中的有味粥並不似現下粥店那麼多花樣，只是獨沽一味大豆芽豬紅粥，豬紅也是由光哥親自到屠場買回來，還是燙熱的。其實豬紅粥沒甚麼味道，全靠大豆芽的清甜，我們吃慣了白粥，覺得這已是很難得的了。

我們一直吃白粥當早餐，到日人侵華，祖父帶着我們從廣州避到香港，仍是先吃了白粥纔上學。此後經歷多次戰亂，在內地再沒有機會早上吃了白粥方上學這回事了。到我在美國有自己的家，有女兒外孫住在附近，星期天是兒孫日，午餐要不是包餃子雲吞，便是吃有味粥。加省沿岸盛產比目魚，我到魚店購買清理好的新鮮魚，起了骨切塊，加薑葱、生抽、油拌好，便可「淥」在粥內。粥底是我早上煮好的，加入珧柱已夠鮮美了。我家附近的屈臣村 (Watsonville)，是香港人耳熟能詳的畢牌西生菜（Budd）主要產地，幾角錢一大包，撕去外面深色的老莢，露出新鮮無比的青翠綠葉，我們只挑綠色的切細絲，放在粥內，白色的中心可沒有菜味，不用。孩子們喜歡吃香脆的東西，有時女婿會開車到鄰鎮買油條回來，切片放在粥裏，這頓午餐真是皆大歡喜。

偶然我又會換換口味，吃小菜送白粥。廣東人沒有太多的花樣，小菜很簡單，都是現成的鹹蛋、皮蛋、腐乳、辣椒蘿蔔、肉鬆，不過最受歡迎的便是婆婆的「炒粒粒」。

「炒粒粒」是小孩子的恩物，因為七彩多樣的粒粒，拌在白粥內，風味和口感各異，食趣盎然。有一部分的粒粒，諸如叉燒、豆腐乾、冬菇、蝦米是固定的組合，但醃菜有多種；榨菜、梅菜、菜脯、大頭菜等可隨意選擇，蔬菜粒便要依着季節而變換了。可是孫兒們最愛的脆花生，那是絕不能少的。

說到白粥，台灣人卻叫清粥。記得我第一次從美國去台灣，學生都向我推薦台北的「青葉」，說那裏的清粥和小菜是必吃的。抵達當晚，老朋友來帶我們先去聽歌，然後到青葉消夜，朋友過分殷勤，點了該店著名的迷你佛跳牆，和一些小炒，反而另一皇牌地瓜粥卻因為佛跳牆帶點湯又多膠質，再吃不下粥了。想吃小菜卻變了蚵仔煎、炒A菜和其他甚麼的，吃不出甚麼地方風味。此後我到台灣，總是陪着外子公幹，天天有學人朋友招待，身不由己，可幸有次我們住到台北火車站附近的希爾頓酒店，出門拐個灣便是一大堆小吃店，櫛比鱗次，我們晚上應酬後到那裏走一趟，纔知道甚麼是台灣小吃！

往後我們在香港，星期天是菲傭的例假，但我們仍然守着吃白粥的習慣，小菜都是冷的，在早一天準備好，傭人則在晚上煮了粥，翌日我們自己從冰箱拿出來翻熱。小碟的冷食，花樣多了；有燻魚、鹹雞、五香牛𦟌、豬肉鬆、皮蛋酸子薑、鹹蛋、素燒鴨、拍黃瓜、辣白菜，紅燒菌類等，四時不同，甚至賸菜，都可以送粥，可謂洋洋大觀了。

（原文刊於2008年693期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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