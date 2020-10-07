大埔小白鷺西餐｜實試小白鷺人氣打卡餐廳 起碼提早一個月訂位 景色一流但價錢偏貴

疫情未止，不少餐廳都大叫救命，但最近卻有大埔一間餐廳Billow在網上人氣高企，人人都趁周末去打卡，更誇張的是竟然要提早起碼一個月訂位！記者今天也來到這間餐廳，實試一下到底值不值得等。

早前餐廳曾出帖指，由於有過千人打電話去查詢，令餐廳無法處理，希望大家耐心等候。記者於10月2日以客人身份打電話查詢，職員指最早的訂位日子是10月7日星期三早上11:30時的午餐時間和下午3時的下午茶時間還能訂位，另外現場也有少量Walk-in位置。

似乎不太誇張？其實周末午市才誇張，到11月第二個星期才有座位，足足要5個星期！記者於10月7日到達餐廳，在午餐時間前約半小時已有20人排隊，雖然是平日中午，但餐廳已坐滿客人。

這間距大埔墟10分鐘車程的餐廳之所以成為人氣熱點，全因餐廳前身是小白鷺餐廳，位於白鷺湖互動中心，以往主打家庭客人，不少人都曾來餵山羊及遊湖，不過開業近廿年，的確有點殘舊。

整座白鷺湖互動中心於2018年12月尾開始重新裝修，今年八月尾，餐廳率先完成裝修，全店裝修以白色為主，歐陸式大門加棕櫚樹，加上露天座位及鞦韆，充滿外國風情，打卡一流！人人一來到，未吃飯已經四圍拍照。

環境十分呃like，食物則以西餐為主，記者下單後約15分鐘便開始上菜。慢煮西班牙豬鞍．燒菠蘿．蘋果蓉（$198）肉質軟滑，不會過韌，火候剛好，但肉味及醬汁味道略淡；北海道帶子．藏紅花．意大利飯 ($158)不會煮得過腍，帶子嫩滑。廚師甜品拼盤6款（$218）的味道比主菜出色，擺盤好看，而且每天款式不同。整體味道合格，但價錢不便宜，包括湯、主菜及飲品的午市套餐平均要接近二百元，晚市不提供套餐，一份銀鱈魚賣$298，All day breakfast$208，值不值見仁見智。

真的想來，但平日無法請假，又不想等五星期﹖其實可以訂晚市，以記者在10月2 日致電查詢時為例，最快在10月6日晚已有枱，不過入夜後，拍攝湖邊景色，也沒看頭了，難怪晚市訂座不及午市旺場。

Billow

地址：大埔大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心地下B號舖

電話：2657 6628

營業時間：星期一至五 11:30am-5pm，6pm-9:30pm，星期六至日及公眾假期 11:30am-5pm，6pm-10pm

詳情︰https://bit.ly/33Iz7bV

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