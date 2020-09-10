香港樽仔奶茶｜80後會計師 賣$42支得獎奶茶 業餘拜師金茶王 贏奶茶比賽亞軍：放工沖茶到凌晨

「奶茶天天喝，但其實很多時候要喝到一杯好的奶茶，真比尋寶難，為何我們身為香港人，對奶茶總是不太重視，我覺得奶茶文化可以做得更好，而且背後有很多知識，值得探索。」Alex 說道。80後的他，早上是中環上班族，晚上則化身奶茶師傅，經營他的樽仔奶茶品牌「山浪」。

看他穿得斯斯文文 ，在甲級寫字樓上班，怎料他不愛蒲精品咖啡店，反而鍾情荷李活道那些港式茶餐廳。「真稱得上着迷，我想是在長大後，出來工作愛到不同的茶餐廳吃飯，奶茶成了必需品。」從那時開始，身邊人愛上手沖咖啡、法國紅酒，他卻對厚身瓦杯中的奶茶，感到興趣，開始鑽研，除了找那些隱於市的好茶之外，也在家中添置爐餅銻壺，動手試泡一杯。

「奶茶的愛好跟正職真是風馬牛不相及，本身是會計師，現在則在金融機構工作，多是看文件，用電腦工作，下班回家泡茶，專注在這一門手藝上，怎樣去鍛煉雙手去沖茶撞茶。」Alex說。家中茶葉堆積如山，茶具日積月累，每天沖奶茶到凌晨午夜，仍樂此不疲。「晚上睡前也在喝奶茶，工作的壓力，也會慢慢減退，晚上沖茶的確可以令人放鬆。」他笑說。

不過，茶泡得愈多，愈覺自己無知，在機緣巧合下，得到行內權威，2016年國際金茶王陳子平師傅，親自指點。老師傅境界自然遙不可及，不過陳師傅卻是有心人，對傳承手藝可是相當慷慨 。Alex 說：「我本身也有理科底子，所以每次練習沖奶茶，都像在實驗室工作一樣，由手法去到茶方，其實背後很多問題或者原理，例如怎樣界定色、香、味，師傅就正正解答了我這些問題。」尋根究底，他請了一個長假，前往紅茶產地斯里蘭卡，到訪當地茶園、茶廠，了解當地茶農怎樣製茶、泡茶。「香港人按茶葉大小，只分成粗、中粗、幼茶，但在當地則可細分成九到十二種之多。」

此時，師傅也覺得他學有所成，便讓他小試牛刀，參加2019年大灣區金茶王大賽，過五關斬六將，他最終擊敗不少業內人士，成為當屆奶茶組別香港區的亞軍。「比賽中有幸以業餘身份得勝，發覺自己能力也勝過不少業內中人，應該是時侯以另一個方向，去傳承香港的奶茶文化。」約年半前，他與幾位同是80後的拍檔，創立「山浪奶茶」的品牌，以樽仔奶茶的方式，傳承這門手藝。

「我對自己有一個要求，就是要帶一個 我們覺得最好的配方給大家，跟坊間許多樽仔奶茶不同，每個茶方背後，也會用上四至七種茶葉。」撈茶是奶茶行內秘密，而他的樽仔奶茶提供四款口味，分別用上至少四款茶葉拼配而成，風味深邃沉穩。泡茶方式亦跟正宗水吧一樣，用爐餅、銻壺人手沖泡，經歷沖茶、 焗茶、撞茶、回溫、座茶的過程，讓茶葉得以充份舒展，展現茶韻。茶沖好之後，便要冰鎮降溫，再加糖、淡奶調和。其實我也用上三種不同的淡奶，有淡身輕盈，也有濃重厚滑的，對應不同風味，就像到茶餐廳要求人家多茶或少奶一樣。

樽仔奶茶四款口味，分別為適合老派飲家，強調茶味，回甘有致的「淳厚傳統」；輕盈易飲，香氣濃盛，為後生一輩而設的「現代風味」。特別一點，Alex 又拿出當時贏得比賽的拼配，做了一款糖度最低，口味最平衡，茶味特別厚重的比賽口味。另外，又有用煉奶調配的茶走版本，口味之多，在樽仔奶茶相信只此一家。

奶茶每一瓶，人手沖泡，逐瓶逐瓶做，每次限量生產， 因此不能夠在超市、連鎖店上架，最初不過放到馬灣的熱沙咖啡店，小批寄賣起家；站穩陣腳，近半年在網店開售，亦得到越來越多網友支持，訂單甚至要排近一個月，讓團隊應接不暇。「我只有一雙手，團隊也個個有正職，現在越來越多加班，做得越來越夜，甚至要請假泡茶。」不過，對Alex來說，沖泡奶茶的手藝，尚有很多探索空間，趣味依然。「身為香港人，應為本土文化給予更多專注，並為此而驕傲。港式奶茶相對是靠口傳心授的手藝，並不是太多文獻記載下來，今天用山浪這個品牌，亦希望能將之繼續年輕化，將手藝傳承下去。」

採訪：胡熙裕

拍攝：陸羽勝

網店︰

山浪專頁： https://bit.ly/30EEw1M

好生活： https://bit.ly/3liZGdK

納雜： https://bit.ly/3lmWhLa

實體店︰

熱沙咖啡

地址：馬灣珀林路大街村東11號地舖

詳情︰https://bit.ly/3iF1dcv

吹啤啤

地址：葵涌廣場2樓C119號舖

納雜

地址：大埔翠和里5號麗和閣地下B1鋪 (十一月中開幕）

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