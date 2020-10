味遊香港｜溫哥華長大竹昇妹 棄白領做導遊 疫情下網上教老外整蛋撻：想說香港故事

疫情令世界停擺,航班寥寥,遊客凋零,旅遊業陷困境。美食團導遊陳斯雯(Virginia)為了生存,跟一些平台合作辦網絡虛擬體驗,透過視訊軟件教授世界各地的人如何製作港式蛋撻。這個周末,才早上七點,她已經密鑼緊鼓地張羅食材及用具,為稍後的直播做準備。這天的課堂有四位身在美國的參加者。除了示範食物製作外,Virginia亦想了一些有趣點子教簡單廣東話,例如「早晨」,她形容在早上的陽光下,品嚐咖啡(a cup of joe),所以「早晨」發音就是Joe Sun。她又會說諸如肥彭吃泰昌蛋撻等小故事,令課堂更生動。

其實這個把香港美食故事說得有板有眼的女生是加拿大華人,2012年才來港發展。Virginia的父母是香港移民,她在溫哥華土生土長。雖然昔日從未長居過香港,但家人總是找來一大堆《壹號皇庭》等香港電視劇的錄影帶,亦保留說廣東話及打麻將的習慣,令她對香港的感覺既遠亦近。溫哥華生活閒靜,與世無爭,Virginia一直夢想去繁華大都會闖蕩,首選紐約,但美國簽證不易申請,於是想到香港。

2012年,Virginia隻身來港,在美資銀行從事人力資源工作,一做就是數年。遇上三十歲關口,不甘原地踏步,毅然辭職,重新起步。受外國流行的免費導賞團啟發,Virginia想在香港辦類似的文化遊,靠遊客打賞為生。豈料向酒店及不同團體游說大計時,大部份人都對免費東西顯得非常戒備及疑惑,加上活動個性不突出,反應不理想。Virginia於是進行大改革,決定以美食為主題,在行程設計上再花點心思,由免費轉為收費,就出現了Humid with a Chance of Fishballs Tours。名字靈感來自動畫《Cloudy with a Chance of Meatballs》,她希望看過動畫的人看懂名字當中的幽默感,從而留下深刻印象。Virginia想起長輩說過的香港成長小故事,例如走鬼是甚麼,啟德機場還在時飛機在頭頂滑過是怎樣的感覺等等,她覺得與其跟客人背歷史書,不如從自身的經驗出發,說獨一無二的香港故事。她來港後住在黃埔一帶,發現這個鮮在旅遊書出現的社區非常有趣,有建在樓梯底的手雕麻雀店,有香火鼎盛的廟宇,又有人手劃位的寶石戲院,街頭小食之精采跟旺角等旅遊區不遑多讓,於是她辦了黃埔美食團,帶遊客邊吃邊講她眼中的香港故事,由傳統手藝、民間風俗,乃至香港住屋問題都涵及。有人質疑她並非香港長大,有甚麼資格為香港代言。Virginia鬼妹仔性格,樂天,不妄自菲薄,認為每個導遊都有自己的特色及獨特的故事,各自各精采。

Virginia最初打算四圍闖,誰知竟愛上香港,消磨了七年多的光陰。

記者:周燕

攝影:鄧廣基、潘志聰

Humid with a Chance of Fishballs Tours

網址:https://bit.ly/36WijQP

