味遊香港｜溫哥華長大竹昇妹 棄白領做導遊 疫情下網上教老外整蛋撻：想說香港故事

疫情令世界停擺，航班寥寥，遊客凋零，旅遊業陷困境。美食團導遊陳斯雯（Virginia）為了生存，跟一些平台合作辦網絡虛擬體驗，透過視訊軟件教授世界各地的人如何製作港式蛋撻。這個周末，才早上七點，她已經密鑼緊鼓地張羅食材及用具，為稍後的直播做準備。這天的課堂有四位身在美國的參加者。除了示範食物製作外，Virginia亦想了一些有趣點子教簡單廣東話，例如「早晨」，她形容在早上的陽光下，品嚐咖啡（a cup of joe），所以「早晨」發音就是Joe Sun。她又會說諸如肥彭吃泰昌蛋撻等小故事，令課堂更生動。

其實這個把香港美食故事說得有板有眼的女生是加拿大華人，2012年才來港發展。Virginia的父母是香港移民，她在溫哥華土生土長。雖然昔日從未長居過香港，但家人總是找來一大堆《壹號皇庭》等香港電視劇的錄影帶，亦保留說廣東話及打麻將的習慣，令她對香港的感覺既遠亦近。溫哥華生活閒靜，與世無爭，Virginia一直夢想去繁華大都會闖蕩，首選紐約，但美國簽證不易申請，於是想到香港。

2012年，Virginia隻身來港，在美資銀行從事人力資源工作，一做就是數年。遇上三十歲關口，不甘原地踏步，毅然辭職，重新起步。受外國流行的免費導賞團啟發，Virginia想在香港辦類似的文化遊，靠遊客打賞為生。豈料向酒店及不同團體游說大計時，大部份人都對免費東西顯得非常戒備及疑惑，加上活動個性不突出，反應不理想。Virginia於是進行大改革，決定以美食為主題，在行程設計上再花點心思，由免費轉為收費，就出現了Humid with a Chance of Fishballs Tours。名字靈感來自動畫《Cloudy with a Chance of Meatballs》，她希望看過動畫的人看懂名字當中的幽默感，從而留下深刻印象。Virginia想起長輩說過的香港成長小故事，例如走鬼是甚麼，啟德機場還在時飛機在頭頂滑過是怎樣的感覺等等，她覺得與其跟客人背歷史書，不如從自身的經驗出發，說獨一無二的香港故事。她來港後住在黃埔一帶，發現這個鮮在旅遊書出現的社區非常有趣，有建在樓梯底的手雕麻雀店，有香火鼎盛的廟宇，又有人手劃位的寶石戲院，街頭小食之精采跟旺角等旅遊區不遑多讓，於是她辦了黃埔美食團，帶遊客邊吃邊講她眼中的香港故事，由傳統手藝、民間風俗，乃至香港住屋問題都涵及。有人質疑她並非香港長大，有甚麼資格為香港代言。Virginia鬼妹仔性格，樂天，不妄自菲薄，認為每個導遊都有自己的特色及獨特的故事，各自各精采。

Virginia最初打算四圍闖，誰知竟愛上香港，消磨了七年多的光陰。

記者：周燕

攝影：鄧廣基、潘志聰

Humid with a Chance of Fishballs Tours

網址：https://bit.ly/36WijQP

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