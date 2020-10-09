金鐘下午茶｜爆足1個月 每位$268 送西班牙品牌護膚體驗裝

秋高氣爽，人人都約朋友見面，最近金鐘這間酒店就跟西班牙護膚品牌NATURA BISSÉ 合作，推出全新下午茶套餐，以海洋和自然為主題。

六款甜點外形都十分精巧，多含有抗衰老的超級食材，特別推介翠綠（青蘋果忌廉羽衣甘藍蜜餞菠蘿卜卜米脆底），原因是裏頭有羽衣甘藍和菠蘿餡料，都是一些抗衰老的食材，吃起來羽衣甘藍味道不會過於濃烈，跟青蘋果忌廉和菠蘿味十分配搭，感覺清新。

鑽石（玫瑰荔枝忌廉及香草蜂蜜吉士脆餅）亦是心水，表面放上鑽石造型的啫喱，突顯産品的概念，裏面亦加入了蜜糖這款食材，食材同樣有抗衰老的作用。

鹹點就較多矜貴食材，例如有鵝肝醬多士，還有鮑魚撻，更有芒果龍蝦沙律配魚子醬，選擇非常豐富，下午茶更送總值港幣$1,458的護膚體驗裝及購物禮券，所以非常爆場，最快要到11月才有位，想吃就快點訂座了。

採訪、攝影：《飲食男女》

NATURA BISSÉ經典品鑽下午茶套餐

星期一至五 每位$268，兩位$468

星期六、日及公眾假期 每位$288，兩位$488

供應時間：3:30pm-6pm

The Lounge

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂

電話：2810 8366

營業時間：星期日至四 8am-12mn；星期五及六8am-1am

詳情︰https://bit.ly/373bgFQ

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