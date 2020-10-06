榴槤手工啤｜香港少有 貓山王釀手工啤 最平$35/支 淡淡榴槤香

榴槤產品五花八門，有月餅、雪糕、蛋糕、朱古力等，最近香港就有人用榴槤釀啤酒，「手工啤有個特點，就是自主性高，所以我們最近幾年就決定釀些特別點、別人沒做或者沒賣的啤酒。」

金瓊庄酒業董事曾兆華，人稱庄主，有10幾年釀酒經驗，起初釀紅酒、白酒、果酒及冰酒，及後看中手工啤酒的發展潛力，眼見當年香港只有2、3間手工釀酒廠，2010年開始加入手工行列，製作多款特色啤酒。

「我朋友在馬拉西亞有個榴槤園，可以運一些新鮮榴槤來香港，有次跟他討論啤酒的新口味，就覺得不如試試用榴槤釀酒。」庄主指出，榴槤啤酒（$38/支）加入新鮮的榴槤漿、蜜糖及蔓越莓，因此入口沒甚麼苦味，反而甜味好重，帶淡淡的榴槤香，「發酵時會消除大量的榴槤味，因此發酵後會再加少量榴槤，提升香氣。」

另外亦有富本土特色的薑啤及話梅啤（$42/支），特別推薦前者，「好多外面所謂的薑啤都加了味精，我們就比較特別點，加入了新鮮子薑，搭配檸檬及蜜糖製作。」聞起來薑味特重，入口偏甜不苦，帶點薑獨有的嗆辣感，最近飲特別暖身。平時喝慣商業啤酒，有時換換口味亦不錯。

採訪、攝影：《飲食男女》

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