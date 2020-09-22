雪梨糖水滋陰｜雪梨配雪耳木瓜滋陰養顏啱女士 敏感咳/久咳/喉嚨乾宜飲雪梨沙參湯

秋冬天氣乾燥，大家都會煲湯或糖水滋潤，有清熱潤肺功效的雪梨，就是秋冬湯糖水最常見的主角，它跟很多食材都很配合，不同配搭的雪梨湯水，功效有甚麼不同呢？雪梨配雪耳，是最熱門的配搭，雪耳有「平民燕窩」的美譽，它有豐富的膠質，可以保持皮膚光滑及有彈性，滋陰又養顏，跟潤燥的雪梨很匹配，加上不寒不燥的木瓜，效果就更加好。木瓜是天然的抗氧化物，對皮膚好，又可以潤喉潤肺，雪耳木瓜雪梨湯，絕對是女性恩物。

如果嫌雪梨太寒涼，可以試試陳皮燉雪梨，陳皮性溫，可以潤喉化痰，有助減低雪梨的寒涼，尤其適合老人家，不過切忌放太多陳皮，因為會增加苦澀味。沙參跟雪梨都是常見的配搭，沙參是中藥食材，有滋潤清肺補陰的功效，每逢轉季，都可能會因為氣管過敏而產生乾咳，如果你有敏感咳 ，喉嚨經常覺得很乾，或者咳了很久，都可試試沙參雪梨湯水。

採訪、攝影：《飲食男女》

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