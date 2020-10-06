中環韓國菜丨韓國Oppa主理 地道醃蒜芯鵪鶉蛋＋多膏醬油蟹 居港韓國人捧場

吃韓國菜，桌上有多款涼拌前菜，是大多數香港人都知道的事，但以為前菜只得泡菜、大豆芽就錯了。其實這類前菜在韓國叫飯饌(Banchan)，又稱韓國小菜，款式眾多之餘，還分泡菜、醬菜、煸炒、鹽漬等不同製法。最近中環新開了一間韓式外賣店，提供超過50款小菜和其他韓式食品，更成為不少居港韓國人的網上熱話，有韓籍客人更每天也光顧。

店舖由一位低調的韓國Oppa及其家人打理，希望讓大家認識多點飯饌文化。這些韓式小菜按大中細盒出售，價錢各有不同。店主說泡菜(S $30)、豆芽(S $20)、菠菜(S $30)和蓮藕(S $40)最多香港人選購，因為是坊間韓國餐廳較常看見的款式。而韓國客人就偏愛醃蒜芯(S $40)、鵪鶉蛋(S $40)、堅果炒魚仔(S $60)，其中鵪鶉蛋是當地的家常小菜。鹽漬八爪魚(S $70)和魷魚(S $70)微辣有咬口，明太子(S $120)就充滿鹹香，拌飯一流。

能吸引一班居港韓國人光顧，全因食物夠地道，店主亦堅持食材和醬料都由韓國入口。當中還有從韓國山上採摘回來的罕有野菜($120)，保證天然有機。而這些野菜亦會按季節變更。醬油蟹($220)就用了上等的大藍花蟹醃製，肥美多膏，不會太鹹，可以單吃，又可以蟹膏拌飯吃。

花多眼亂，不知吃甚麼好的話，可以選擇他們的便當。便當會跟5款精選配菜，天天不同。當中烤排骨肉餅便當($75)較特別，是一種韓式牛肉餅，口感軟腍，當地人又稱為年糕排骨，有興趣的朋友不妨一試。

Zanchee

地址：中環結志街36號地舖

電話：2667 8227

營業時間：星期一至六 10:30am - 8pm

詳情︰https://bit.ly/3de3zOn

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