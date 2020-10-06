勁辣點心｜試食超辣鬼椒系列 即食點心麵＋燒賣＋炒麵 辣到噴火

最近新推出了一個「公仔鬼辣」系列，以鬼椒為主角，推出了燒賣和即食麵，鬼椒的辣度可達577,000 SHU，真的辣死人！今天就讓嗜辣的記者來開箱試試，到底會不會辣到噴火呢！

這個系列一共推出了四款產品：點心麵、魚肉燒賣、雞肉燒賣和炒麵，分成3個辣度，大家可以一步一步挑戰！首先試吃入門版有3隻辣椒辣度的公仔鬼辣香辣味噌點心麵，打開與普通的點心麵無異，只有乾菜包和紅色的味粉，沒有額外的辣味醬料，加入熱水約2分鐘便可以。只有辣椒油的味道，與韓國的辛辣麵相似，但辣度不高。

第二級是有4隻辣椒程度的公仔鬼辣雞肉燒賣和公仔鬼辣魚肉燒賣，會附上一包辣椒油，微波爐加熱後倒上便可。燒賣本身帶紅色，一開始已經加了辣椒，辣椒油的香味突出，多吃幾顆才能感受辣味。

最後一關是有5隻辣椒的公仔鬼辣赤辣肉味炒麵！內附一包辣椒醬和辣椒油，加入滾水3分鐘，倒掉熱水後便可加入醬料攪勻，炒麵較重口味，比較鹹，要吞下去後辣味才會出現。

採訪、攝影：《飲食男女》

「公仔鬼辣赤辣肉味炒麵」及「公仔鬼辣香辣味噌味點心麵」

銷售點：百佳超級市場、7-Eleven、AEON Store、惠康超級市場及OK便利店。

「公仔鬼辣雞肉燒賣」及「公仔鬼辣魚肉燒賣」

銷售點：惠康超級市場、百佳超級市場、一田百貨、大昌食品及AEON Store。

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