沙田越南菜｜馬來西亞過江龍竟然賣Pho $58就食到 曾獲選最佳東南亞餐廳之一

說到Pho，自然想到越南，但最近沙田有間新開的越南河粉店越好，竟然來自馬來西亞。這間馬來西亞過江龍，在當地甚為有名，是一間已有32年歷史的老字號，在當地擁有七間分店，2017年曾入圍吉隆坡Time Out「最佳印度/中國/印尼美食的餐廳」之一，更是唯一入圍此類別的越南菜餐廳，餐廳的越南河粉每天賣出超過一千碗。

到底這間越南河粉有何特別，香港店的負責人Bobby指，她們的湯底比坊間的越南河粉濃，第一，湯底每天用上新鮮牛骨，以慢火熬煮十四小時，逼出鮮味；第二，湯底加入不同種類的蔬菜如薑、洋葱、番茄、陳皮等，味道濃郁而帶清甜。牛肉則用上美國牛胸腹肉，大塊、肉質嫩滑、牛肉味也濃。而且定價平民化，一碗生牛肉河只賣 58元，性價比高。

除了這碗在馬來西亞受歡迎的生牛肉河，Bobby還私心推薦香茅雞扒飯。雞扒惹味，用馬來西亞辣椒粉、乾葱、蒜茸等材料，攪碎後再醃雞扒，顏色通紅，但其實不辣，反而香茅味濃，雞扒煎香後依然多汁嫩滑。

另一招牌菜是椰汁滷五花腩飯，五花腩用椰子水熬煮，並加入椰青肉、自家製魚露、冰糖等炆煮至入味，雖然椰子味不突出，但是五花腩入口鬆化，亦沒有油膩感，再配上酸辣清爽的泡菜，拌勻太陽蛋蛋黃及白飯同吃，十分滋味。

採訪、攝影：《飲食男女》

越好

地址：沙田沙田車站圍1號連城廣場1樓109號舖

電話：2560 6066

營業時間：10:30am-10pm

人均消費：$51-$100

詳情︰https://bit.ly/3lKC95P

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