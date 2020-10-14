中環Donki｜中環激安殿堂正式開幕！佔地12,000呎 24小時營業 8款新店限定便當

中環店「激安殿堂」終於開幕了，有地面及地庫兩層，佔地約12000呎，新店為迎合附近上班族，以外賣便當為主。

新店推出8款獨家便當選擇，抵食之選有和牛鰻魚($79)、三文魚子蟹肉($139)及三文魚子和牛蟹肉($99)，用上北海道米飯，質感軟熟；極上則有高級料的蟹飯($200)及近江牛飯($298)，同樣選用北海道米，前者搭配北海道蟹肉及三文魚子；後者配上近牛和牛，肉嫩香滑，但價格略貴。

另外亦有急凍及燒肉區，燒肉同樣有A5及A4級數的日本和牛，$200起自由選擇，每份份量頗多，油脂均勻，絕對是打邊爐或壽喜燒之選！而水果有限定的西洋梨($149/5個)、巨峰提子($120)及香印提子($128)等。新店佔地雖小，但藥妝、零食、家品、肉類及急凍食品等一應俱全。

採訪、攝影：《飲食男女》

DON DON DONKI 100QRC店

營業時間：24小時

開幕日期：10月15日 10am

地址：中環皇后大道100號 100QRC LG樓層及地庫

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