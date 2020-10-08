香港製造手工啤｜中大畢業棄讀碩士 轉做釀酒師 本地百年荔枝樹釀 $220/3支糯米糍麥酒

大學畢業，離開校園，不少人都會覺得迷惘，但是Linus就不一樣，他為了釀酒，放棄本來離港讀碩士的計劃，現時是新品牌認真騮的釀酒師，雖說手工啤酒是近年新興行業，但他仍可能是城中最年輕釀酒師。

Linus是中大應屆畢業生，剛入大學時飲手工啤後一試愛上，大二開始決定自己釀酒，「當年自己只是初哥，不斷做資料搜集。」他從看書慢慢研究，後來認識現時啤酒廠老闆﹕「當年要找啤酒酵母，於是就認識了Serious Monkey，上來拿貨見到老闆Don，大家聊天很合得來，他還讓我試啤酒，於是不時來請教。」

雖然坊間有不少釀酒教材課程，不過親身製作的經驗必不可少，既然二人相識，Linus就問Don能否到酒廠練習，Don首肯後，Linus從大學二年級開始，在大學編排課表時，每星期特意預留一日休假，到釀酒廠做兼職，邊做邊學，「當時最基本是學了怎樣釀酒，例如Mashing（糖化）、Sparging（洗糟）、Boiling（熬煮）及Fermentation（發酵），不斷學習，反復嘗試。」

化學系的背景，令他研發口味時更加得心應手，「啤酒內其實有很多不同種類的化合物，大學所學，會看到這種與另一種化學物有什麼作用。」今年畢業，已立即上任成為酒廠釀酒師，他會和老闆商量口味設計，現時酒廠約有廿多款啤酒，都有不同路線，如蜜糖、咖啡、hoppy、甜品系列等，希望成品都是好玩有趣。最特別是糯米糍麥酒，與社企合作，向本地老農購入成長百年的糯米糍荔枝樹，再聘用老人家採摘以支援長者，採收連釀製百分百香港製造，入口偏甜，帶淡淡荔枝香，男女飲用均適合。

原本Linus計劃畢業後到海外升學，不過最後還是決定留下釀酒，因疫情關係，雖然酒廠有日賣100支的成績，但收入仍未穩定，因為Linus很感謝家人支持，覺得現時更能學以致用﹕「講完一大堆理論，最後做出想要的效果，就是我最滿足，最有成就感的一環。」

採訪、攝影：《飲食男女》

Serious Monkey認真騮

網址：https://bit.ly/34Sphnd

電話：6010 5231

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