三餸一湯｜秋葵炒肉碎 Stir-Fried Okra with Minced Pork

秋葵炒肉碎

材料:

秋葵 8-10條

豬肉 適量

調味料 :

鹽 半茶匙

生油 1茶匙

做法:

1. 秋葵冷凍10分鐘。

2. 用鹽水將秋葵洗淨。

3. 用水煮秋葵至半熟備用。

4. 將豬肉剁成肉碎。

5. 熱鑊後落油,將肉碎炒熟,再落秋葵。

6. 落鹽和生抽調味即成。

Stir-Fried Okra with Minced Pork

Ingredients:

Okra 8-10 pcs Pork Some

Seasoning:

Salt ½ tsp

Oil 1 tsp

Steps:

1. Freeze Okra for 10 minutes.

2. Clean okra with salt water.

3. Boil okra in water till half-cooked. Set aside.

4. Mince pork.

5. Heat the pan with oil, stir-fry minced pork till its fully cooked and add okra.

6. Season with salt and light soy sauce.

-----------------------------

免費推廣小店,《蘋果》18區分區小廣告,立即按此登記!

-----------------------------

工作辛勞想食餐好?《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯!

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」,立即加入!

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android