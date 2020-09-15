名廚戰衣｜半世紀廚師服公司 米芝蓮名廚幫襯 中廚複製霆鋒look $300件度身訂做 「利潤好微薄」

每位廚師，要有烹調功架，身上還有一件合身而整潔的廚師服。香港為廚師度身訂做的廚師服專門店不多，成立超過半個世紀的聯合服裝是其中一間，老闆房先生接手家父傳下來的服裝公司，至今已有20多年，不少名廚如甜品師Tony Wong、米芝蓮一星鐵板燒名廚莫燦霖的廚師服，也由這公司度身訂製。名廚Ricky日前特意到這間廚師服老字號訂製廚師服，Ricky說：「廚師制服對廚師有象徵意義，你穿得整齊、光鮮，給予客人感覺這廚師好像靠得住。」

Ricky其實已是這店的熟客，他對廚師服的要求簡單，他向房先生說：「你知我心意的了，通常也是孖襟的。」廚師服胸口位置的設計，每每也是學問，房先生說：「孖襟，我們稱其為法式，其實真的源自於法國，是當地人設計的廚房制服。它是模仿軍服去做設計，可以保護胸口位置，始終烹調會有熱力的。」房先生從經驗累積所得，西餐的廚師較注重孖襟的設計，他們偏好傳統兩排鈕的孖襟；而中菜廚師就希望烹調時比較方便自在。「中廚嫌孖襟麻煩，喜歡改為只有中間一排鈕。」Ricky最後選擇了傳統兩排鈕孖襟的設計。

廚師服對袖口位也甚嚴格，房先生說：「大部份西廚廚師服的手袖，也採用蝴蝶形法國袖，不用工作時便會反起來，比較美觀，工作時便會放下來，保護手部免被彈油。」而日本料理廚師的制服手袖裏，會有沙網來箍住雙手，「避免手毛跌在壽司上。」Ricky最後選擇了蝴蝶形法國袖。當然，質料也十分講究，房先生指，即使不同菜系的廚師，也有同一喜好，皆因他們一天可能穿着這衣服十多個小時，所以質地一定要透氣、柔軟，穿起來舒服，而現時主要用一些聚酯化纖混合物（polyester ），「它做出來的紗線較紮實。亦不似傳統全棉易皺，會耐洗點。」

Ricky訂製廚師服的過程十分順暢，不過房先生入行多年，光怪離奇的事也見盡，曾見證一位廚師由加大碼變至小碼，亦有客人要求繡出大大幅的金龍圖案在制服上，甚至有中廚拿着明星謝霆鋒的廚師服照片，要求複製。

房先生一直為別人職業添上光彩時，自己的飯碗卻隨時不保。「好像我們這樣特意開一個系列去做廚師服的，我估計香港已所剩無幾。」專人服侍度身訂做，一件廚師制服可以穿足整年，一件廚師服也只賣數百元，「當中利潤微薄，盡賺也可能只是二三百元，這行的歷史都是黯淡的。」他直言，大部份的製作早已找內地工廠製作，香港只當作放置陳列用，間時一些衣服的小修小補，或做一些簡單的起版，行業稱為「執雞」。房生坦言不看好行業前景，「最高峰試過一個月做的飲食業服裝，都有5,000件以上，去到現在最差，一個月真的100件都沒有。」更遺憾的是，「我們暫時都未找到真的有興趣或承繼的人，見步行步。」

採訪、攝影：《飲食男女》

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