沙田茶飲｜Stephy台茶pop-up店轉戰沙田 $198雙層Snoopy玻璃杯 三日賣近千隻

繼銅鑼灣快閃一個月後，鄧麗欣（Stephy）的台式茶飲店現已轉戰沙田新城巿廣場插旗。新舖繼續聯乘Snoopy，帶來更多周邊商品，又新推多一款造型布丁，Snoopy迷必到。

新店茶飲依舊有十款，包括純茶、果茶及珍奶系列，各有特色。新產品竹炭奶酪（$38）做成可愛Snoopy造型，底層加入黑金竹炭粉，由台灣山區孟宗竹萃取，面層用純牛奶製作，口感滑溜，充滿濃郁奶香。

Snoopy周邊商品就新增三款：黑蓋雙層玻璃杯（$198）、飛行員帽（$128）及名片架杯（$168），粉絲必買雙層玻璃杯，倒入不同顏色的飲料後，立刻會看到Snoopy，台灣開賣後，逾千隻不消三日已搶購一空，香港粉絲要盡早掃貨了。

採訪、攝影：《飲食男女》

1011 SIP TEA

地址：沙田新城巿廣場一期L2，Shop 249

電話：從缺

營業日期：即日至8/11

營業時間：星期一至四12nn-9:30pm，星期五至日12nn-10pm

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