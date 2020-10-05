中環中菜｜古蹟中菜廳新推套餐 $588十三道菜 片皮鴨蘸魚子醬夠霸氣 加錢叫酸菜星斑香辣嫩滑

疫情持續，不少高級食府為吸引食客，不惜減價。位於中環大館的中菜廳The Chinese Library，定價一向不低，主菜一般也收三、四百元一道，晚餐的話，人均消費隨時接近過千元。近日這間中菜廳就推出「Golden Library」13道菜晚市套餐，每位$588，還可以額外加錢任飲香檳。性價比頗高，當然馬上訂位試食。

平日晚上光顧，客人不算太多，在這華麗的環境下享用晚餐，實在紓壓。先來一個點心拼盤，每人有一件小籠包和鱈魚餃。小籠包注滿喇沙湯汁，香辣惹味，惟外皮較厚；鱈魚餃加了賽螃蟹，啖啖鮮香。另一道招牌菜已上枱，蒸籠蓋一開，放滿了四件（每人兩件）已經包好的片皮鴨，鴨肉肥美，可以另加$88叫一份10g的魚子醬，食法霸氣，但片皮鴨的醬汁已經夠濃郁，搶走魚子醬的鹹香。接着三道前菜各具特色：魚香脆茄子，香脆不不油；葱油黑白雞，葱香十足；氂牛肉，微辣清爽。

主菜有五款，包括蒸北海道大元貝、泡椒牛柳、風沙羊架、金蒜時蔬和新加坡辣椒軟殼蟹。軟殼蟹最有驚喜，大隻並炸得酥脆，最特別是辣汁，微辣帶點酸，十分惹味。可以加錢再叫兩道招牌菜，既然一場來到，就豪氣到底。另加$88可以食到這裏的叉燒，平日散叫也要二百多元，叉燒用上黑毛豬，全是瘦肉，但肉質軟嫩，加上麥蘆卡蜂蜜，不會甜膩。再加$198叫酸菜星斑，上枱香辣刺鼻，但呷一口湯竟然清爽，魚肉厚肉大片，肉質嫩滑，加上份量多，值得加錢細味。之後再吃炒飯和甜品，這餐真的很豐富滿足。

食物評分有3.6分，加上環境舒適，服務周到，以這價錢可嚐到這裏多道招牌菜，值得一去。

採訪、攝影：《飲食男女》

The Chinese Library

地址：中環荷李活道10號大館1座1樓

電話：2848 3088

營業時間：星期一至五 12nn-3pm，6pm-10pm

星期六、日及公眾假期 11:30am-4pm，6pm-10:30pm

詳情︰https://bit.ly/3nH9nom

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