中環家品店｜70年歷史紅A首間概念店 賣香港製造膠器 意大利製麵機 小型復古家電

相信大家對紅A這品牌都不會陌生，今年達70年歷史的本地品牌，由做牛骨牙刷起家，後來以實用塑膠製品而成品。最近品牌於中環開設了概念店，多一個平台讓客人選購產品。

業務拓展總監Jessica Leung表示，2020年因疫情，取消了各個展示平台，即使品牌引入了新產品，也無法給客人看到，開設概念店就提供與客人交流的機會。概念店內，有品牌於香港製造的膠器，如餐盒、碗碟等等，也有數個代理的外國品牌，以意大利品牌為主，如Marcato的壓麵機（$777-$1,777），有五六款顏色選擇，在家中也能輕鬆做出意粉。另一品牌是Ariete，是走復古風格的小型家電，顏色新穎，適合香港人家庭。

概念店產品會定期更新，Jessica透露，未來會有更多限定產品於概念店發售，例如王牌產品買餸車，或是限定顏色產品。概念店暫時經營至明年一月初，記緊把握時間。

採訪、攝影：《飲食男女》

紅A概念店

日期：即日至2021年1月初

地址：中環威靈頓街39號地下A舖

電話：9771 3315

營業時間：11am-7pm

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