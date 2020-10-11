冬甩人氣網店｜金莎味賣相吸引 $135三個 買冬甩要過3關 交收現場排長龍

租品、蛋糕、麵包的網店有很多，不過最近有間冬甩店，就在網上成為話題。這間冬甩網店今年七月才開業，短短三個月，已有近三千位follower，增長速度不錯，而且每次開團都必定爆滿，有甚麼竅門？

看看店舖instagram，除了産品賣相吸引、相片影得漂亮這些必須條件，最特別一定是他們的營銷手法。就算你作為客人，想「畀錢佢賺」，都不是直接付錢就買得到。如果想下單，首先要等店家開團，次次口味都不同，或黑朱古力、或黑朱古力椰子，覺得口味合適，還要多做三個步驟才可以購買：先要在instagram tag兩位朋友，然後分享帖文，最後再inbox說要預訂，店方以往會在IG公佈誰人被抽中，不過最新一團(10月8 日)就已經取消抽籤做法，客人完成付款後，才算成功下單，之後還要到西營盤的指定地點取貨。

口味、價錢、開售日期次次不同，買冬甩竟如抽獎，但如今網絡世代卻受落這種玩法，最近一次開團的金莎口味，就有近150個留言，店方後來在IG表示24小時內已全數賣光，可見小店極受歡迎。

記者以顧客身份下單購買，然後於交收當天到達店家指定的自取地點，現場早已出現一條約十多人的人龍，大家都正在排隊等候交收，取到貨的人，都立刻拿出手機拍照打卡，甚至有人乾脆放在自己的座駕車頭拍照，影得非常投入。

是次冬甩賣$135，有糖霜、糖粉和金莎口味各一，平均每個要$45，不算便宜。幸好出品頗有水準，鬆軟不油膩。最推介一定是金莎口味，外形十分吸引，表面淋上nutella榛子醬，灑滿花生碎，更有原粒金莎放在表面，賣相打卡滿分！外層朱古力醬是預期中的甜膩，但不是一味死甜，入口仍嚐到金莎的朱古力及花生香，而且冬甩部份非常鬆軟，雖然看起來很厚實，但咬開時口感是軟綿綿，相當不錯！可惜另外兩款口味就相對普通，談不上特別，如果可以選擇味道購買，會比較化算。記者曾聯絡該店相約訪問，可惜該店未有回覆。

採訪、攝影：《飲食男女》

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