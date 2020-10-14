排骨食譜電子書｜排骨部位逐個睇！32頁《滋味家常菜 - 排骨通識科》教你排骨最佳食法

排骨，是香港人家庭餐桌上的常青樹，日日吃也不悶，因為部位多，腩排一字排唐排，煮法更多變，蒸煮炆炸煲湯都能大派用場。精裝版電子書《滋味家常菜 排骨通識科》，全本32頁內容，敎你每個部位的最佳食法，當然少不得名家及名廚的排骨食譜。在家煮排骨，更添新意。

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