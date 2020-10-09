銅鑼灣Pizza｜韓國人氣烤雞店推Pizza $188五重芝士芝加哥薄餅 字典咁厚！

韓國菜一直好有人氣，尤其是這間賣烤雞聞名的過江龍Goobne Chicken，雖然每份烤雞接近$200，但人流一向都多。最近Goobne Chicken就有新搞作，引入韓國近來大熱的芝加哥薄餅，選用濃郁的五重芝士，充滿邪惡拉絲效果。

Goobne Chicken推出的芝加哥薄餅（$188），其實是美國芝加哥一間連鎖薄餅店於1943年的創作，將批底做成深盤，放入大量餡料烤焗，近年突然在韓國大熱。足足加入5種芝士：瑪蘇里拉、瑞可達、羅馬諾羊乳芝士、格魯耶爾及巴馬臣芝士，層次豐富，原以為入口極鹹，但因為底層塗上辣茄醬及番薯蓉，甜辣中又帶芝士的鹹香，好有驚喜。

招牌菜式還有原味烤雞（$188）、辣椒脆烤雞（$198）及果味蒜香烤雞（$205），最推薦後者果味蒜香，外脆内軟，入口偏甜蒜味重，特別惹味。食物出色，景觀亦不錯，有時間不妨與朋友小聚，開心分享美食。

採訪、攝影：《飲食男女》

Goobne Chicken

地址：銅鑼灣登龍街 18 號 V Point 25 樓

電話：2157 0000

營業時間：12nn-11pm

詳情：https://bit.ly/2ItZL09

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