手做玻璃酒杯｜品酒師推全人手製酒杯 123克重 飲紅酒白酒都得

飲酒文化博大精深，如何選擇酒杯同樣是一門學問，「其實杯的杯形還有質地，對酒的發揮有好大影響，一個好的杯，最重要是能發揮酒的香味，第二是看到酒的顏色，第三的是能控制酒的流向。」香港知名品酒師Eric Kwok，最近就推出百搭手做玻璃杯，紅酒白酒甚至香檳都可以一杯飲用，減少不少愛酒人的煩惱。

酒杯命名為Dionysus，即希臘神話的酒神，所以順理成章叫做酒神杯。採用不含鉛的水晶製造，只有123克重，大約一包即食麵的重量，「這隻全用人手做的杯，是一體式連接，沒有一個焊接位，所以杯身輕，加上用料夠薄，所以我們經常所講的唇感，即是將酒放進口中的感覺會特別舒服、流暢。」

杯身呈現Turnips鬱金香形狀，酒杯大小及杯肚提供足夠空間，予白酒及紅酒與空氣接觸，將酒中的香氣發揮出來。市面的手工酒杯一般要$400起跳，但Dionysus現只需$220/隻，買四隻送$100酒券，性價比高，難怪9月推出後，已賣出600隻，成績相當不錯。

採訪、攝影：《飲食男女》

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