葵廣小食｜屯門人氣章魚燒轉戰葵芳重開 必試$33足料明太子／濃郁芝士脆脆口味

屯門人氣「屯の大阪章魚燒」結業兩年後回歸，選址葵涌廣場。店主兩兄弟為屯門店舊客，專程拜師前店主，終獲首肯開業，新店暫供應9款口味章魚燒及小食。

章魚燒有招牌元祖大阪($28/6粒)、啖啖明太子($33)、火炙熔岩芝士脆脆($32)、超濃黑松露($33)等口味，用料十足，必試明太子口味，章魚燒即叫即製，加入每日新鮮製麵糊及章魚粒，再搭配蛋黃醬、燒汁、木魚碎及明太子，章魚外層香脆可口，內餡香熱軟滑，份量十足；火炙芝士口感豐富，章魚燒面層鋪上車打芝士，經火炙後撒上芝士脆脆，味道濃郁！

注意小店仍在試業中，章魚燒即點即燒，等候時間會相對較長。

採訪、攝影：顧曉暉

屯の大阪章魚燒

地址：葵芳葵涌廣場3樓摩登世界1號舖

營業時間：星期一至日 12nn - 10:30pm

詳情︰https://bit.ly/3dq3ZBo

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