鹹蝦燦教室｜澳葡「混血菜」 撈汁白飯殺手 煏牛肉Estufada

鹹蝦燦又寫作鹹蝦撐，是澳門土生葡國人的戲稱，而作為中葡混血兒的John Rocah就把這個變成其社交平台的名字。

John自幼在嫲嫲及媽媽的影響下，耳濡目染愛上烹飪，學會了不少土生澳葡家庭菜（Macanese Cooking），當中有不少是正在失傳的菜式。

平日John常在他的社交專頁分享土生澳葡菜、葡萄牙菜的知識及食譜，今次John就為我們示範一道他太嫲流傳下來的菜式──煏牛肉。

「煏這個煮法，是指大火高溫烹調，但這道菜的葡文名字是Estufada，在葡文是解作炆燉的菜式。因為澳葡菜，基本上是fusion菜式，每一家做法都會有點不一樣。我現在做的太嫲流傳下來的食譜，可能與隔壁陳太的煏牛肉做法不同。記得小時候，每次只要聽到煏牛肉、煏豬肉這個煮法，就知道有很美味的湯汁，所以我

永遠會叫媽媽準備多點飯給我，就可以吃多一點湯汁。」John說。

這道菜式做法雖然有一點點中西合璧，會運用到中式調味料，但煮法一點不複雜，廚藝新手都能輕易掌握，而且可以一次煮一大鍋就能吃上數天，是非常適合忙碌煮婦們，用來應付家人但又非常美味的菜式。

材料：

牛腱 500克

鹽 適量

橄欖油 1湯匙

洋葱 2個

紅蘿蔔 1個

焗薯 2隻

水 250毫升

牛肉湯 500毫升

雞湯 125毫升

老抽 2湯匙

生抽 1湯匙

喼汁 1湯匙

番茄切碎 3個

八角 2粒

月桂葉(鹹蝦葉) 3片

冰糖 8克

做法：

1.牛腱先用鹽及胡椒粉醃20至30分鐘，備用。

2.洋葱切碎；番茄切細粒；薯仔切件；紅蘿蔔切粒，備用。

3.燒熱鍋下油，先爆香洋葱，洋葱炒至香氣出及軟身，加番茄一同爆炒一會，接着放入薯仔拌勻。

3.把原條牛腱放進去，加入牛肉清湯及雞湯，加生抽及老抽調味，先大火煲滾，然後加入紅蘿蔔、月桂葉、八角及冰糖，以中火炆一個小時。

4.一個小時後，牛腱炆至腍身，加入喼汁拌勻後，再以中火炆30分鐘。

5.熄火，取出牛腱先放涼一會，然後切成喜歡的大小，即可擺盤上桌了。

採訪：劉明慧

攝影：魯雋華

示範：鹹蝦燦John Rocha

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