沙爹醬比拼｜東南亞菜名廚盲試8款沙爹醬 兩個香港品牌雙冠軍：夠膽炒夠鑊氣香味贏晒

食串燒蘸沙爹醬，頓時加倍惹味。連平凡的即食麵加上沙嗲牛肉，也變成流口水的美食。毫無疑，沙嗲是香港人至愛的醬料之一。市面上有不同品牌的沙爹醬，到底哪一款最好味？今次請來人稱「Billy哥」的老巴剎廚房行政總廚鍾樹棠，盲試8款沙爹醬。

Billy哥可是東南亞菜廚師的代表，由他評價東南亞醬汁最夠資格。盲試前，他先講解沙爹醬及沙茶醬的分別，「沙爹醬原本來自印尼，據說是由印度傳入，改良了變成印尼沙爹醬，主要用來蘸肉。後來福建人移居印尼，中國人不太喜歡沙爹醬原有的椰汁及香料，就改良成沙茶醬，多用作煮食或打邊爐。沙爹醬主要材料有花生、香料、蝦米，有的甚至用蝦膏去炒醬，印尼版會用上馬拉盞。」

Billy哥強調沙爹醬最緊要惹味，好的沙爹醬，材料的味道要平衡，亦可以互相發揮。他指市面上買得到的沙爹醬，往往帶有沙茶醬的影子，所以他會按此情況評價，並會建議該款醬到底用作蘸或炒烹調較佳。

為嚐出沙爹醬的原味，今次比拼只蘸味淡的白麵包試味。同時按色(蘸醬多以黃金色為好、炸醬則可較深)、香、味三方面評分，每項最高為5分，滿分為15分。色：沙爹醬應該呈現出金黃色，若該款醬用作烹調的話，顏色可較深；香︰材料香味濃烈；味︰花生、蝦米等味道突出。

綿香 $34/220克

老字號，香港製造，以潮州風味醬的做法，不是馬來西亞風味的蘸醬，色水幾靚，不太深不太淺。蒜頭、花生也炒得很香，甜度適中不是太鹹，味道不錯。質地較黏，適合用來炒。(11/15分)

大囍慶 $38/170克

色很好，炒得不夠香濃搶味，較平淡。嗅時未覺有椰香，入口帶點椰子味，傾向沙爹味道。味較淡，適合用來蘸。(10/15分)

大孖 $39/230克

密度太過糊狀，可當它是沙茶醬而不是沙爹醬，適合煮食用。味道麻麻，蝦米味、葱蒜味、花生味等基本的都吃不出，只有甜味，好像海鮮醬。(6.5/15分)

冠益華記 $49.9/227克

香味可以，有花生、蝦米等應有香味。辣味重一點，頗鹹，沙爹味都突出。因較稠，建議不要用作蘸醬。 (9.5/15分)

楊協成 $36/270克

質地稀，適合用來蘸食物。顏色淺、因為加入了椰汁。香味不夠，而且嗅到一股質素不好的油味，沒有沙爹香味，蝦米、葱蒜不夠濃，反而椰香太重。有點像咖吔醬，沒有個性。

(5.5/15分)

利川 $13.9/227克

嗅不到沙爹味，炒得不夠香，沒有花生等香味，像南乳醬香味。估計有丁香在其中，而蓋過了沙爹味。分不清用作蘸還是煮食用。 (7/15分)

順發孖記 $29/300克

即刻嗅到沙爹香味，顏色賣相很好，質地均勻，有花生粒狀。味道不錯，有正宗沙爹醬味，蝦米味很搶，偏鹹，適合用來炒菜。(11.5/15分)

占美︰$32.9/226克

夠膽去炒，炒得夠鑊氣而把材料炒得很香，亦因此顏色較深。味道方面，花生、蝦米味濃，不鹹，不錯。用作煮食、打邊爐較合適。(11.5/15分)

結果，由兩個香港品牌順發孖記及占美，同獲11.5分齊齊奪魁。Billy哥認為雙冠軍優勝之處，都是能夠發揮了蝦米、花生等味道，互相平衡。順發孖記失分位是味道鹹了一點，而占美則顏色較深。

採訪、攝影：《飲食男女》

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