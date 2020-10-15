油麻地Sukiya牛丼｜すき家Sukiya香港第三分店今早開幕 未開門已排50人

香港人真的熱愛牛丼！日本丼飯過江龍すき家Sukiya一直大受歡迎，位於油麻地的第三間分店，10月15日9am正式開幕，未開舖，門外已有近50人排隊等候，龍尾跨越兩個舖位，場面誇張。

正在排隊的客人陳先生，預計自己需要等候約一小時﹕「我曾光顧旺角分店，每次到日本旅行時都至少吃一餐，是這店的粉絲，特意來捧場支持。」因限聚令，油麻地分店店舖暫時可坐約18位客人，店舖環境寬敞光猛，賣的食物和其他分店一樣，不過暫時不是24小時營業，暫時都只由早上6時營業至午夜12時半，如果想食，還是要早點來排隊了。

採訪、攝影：《飲食男女》

SUKIYA すき家 (油麻地)

地址：油麻地彌敦道560號譽發廣場地舖

電話：從缺

營業時間：6am-12:30mn

詳情︰https://bit.ly/2H36az1

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