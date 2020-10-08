山頂意大利菜｜手製意粉薄餅 $298海膽烏魚子扁意粉啖啖海水鹹鮮 意大利名廚主理

山頂最近有間意大利餐廳FIAMMA進駐，由米芝蓮星級廚師開設，提供多款意大利傳統菜式。餐廳有110個座位，以藍色為主調，選用復古風的藍白圖紋瓷磚，以及黃銅及黑鐵製作的天花吊燈，燈光柔和，感覺很古典。

大廚是曾於意大利經營米芝蓮星級餐廳的名廚Enrico Bartolini，早年已在中環經營SPIGA，FIAMMA是他在香港的第二間餐廳，同樣主打傳統意菜。如布拉塔水牛芝士（$148），加入羅勒麵包粒、Taggiasca橄欖、番茄及初榨橄欖油，入口濃郁富奶香；500克意式米蘭炸小牛肉（$348）是米蘭經典菜式，選用小牛的後側腰肉部位脆炸，肉質鬆軟多汁。

「我們的意大利粉及薄餅均是自家製，所以每日會使用意大利麵粉及酵母製作新鮮麵糰，再靜置發酵24小時，令餅皮更鬆軟。」長留店內的主廚Paolo Olivieri表示，黑松露芝士薄餅（$218）加入意大利牛乳芝士、Provola芝士和黑松露，香氣濃郁，餅底脆中帶韌。海膽烏魚子意粉（$298）為意大利沿海的代表菜式，使用意大利00麵粉及意大利蛋黃製成，搭配日本海膽、吞拿魚子及烏頭魚子，甘香鹹鮮。

甜品少不得意式奶凍（$88）及提拉米蘇（$88），奶凍出色，入口軟滑，搭配大量野莓醬，酸甜開胃；提拉米蘇幼滑細膩，充滿咖啡濃香。天氣好，不想在餐廳用餐？餐廳門口設有外賣專區，提供不少意式輕食及咖啡，現時秋高氣爽，買來到附近野餐散步，是秋天的享受。

FIAMMA

地址：山頂山頂道118號山頂廣場地下G02號舖

電話：2657 0800

營業時間：星期一至五11am-10pm，星期六日及公眾假期8am-10:30pm

詳情︰https://bit.ly/2H3rjss

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