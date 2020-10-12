冬日進補｜懷孕或產後婦女飲用滴雞精 補身復體力 中醫解惑飲用忌宜

近年常聽到滴雞精的名字，不少女士都說飲用滴雞精可調理身體，捱夜人士可補充能量，大病初癒或氣虛血氣不足之人，用其補身還甚有幫助。

傳統上有燉雞汁補身的概念，但滴雞精與它又有何分別？其實滴雞精的做法跟燉雞汁大同小異，在台灣流行已久，原理是把新鮮雞隔水蒸燉最少三小時，以燉出雞汁，因為當中沒摻水分，百分百是雞的精華。

註冊中醫師何慧潔指滴雞精有補身功效，因雞肉性甘微溫，可溫中益氣，補精，可治療久病虛弱勞損、胃口不佳、水腫、月經不調、產後母乳不足等情況。「滴雞精原理是長時間高溫熬製後，把雞肉裏的蛋白質分解為水溶性的胺基酸，因為沒有粗蛋白，所以較易被人體吸收。懷孕婦女因妊娠反應難以進食，又或老人家有咀嚼問題，滴雞精可作補充食品。此外，雞肉有溫中補虛的作用，中醫角度而言母乳由人體氣血生化，產後選擇餵哺母乳的女士，氣虛或氣血不足的人士，都可多吃雞肉來作補益。」

網上有很多滴雞精食譜分享，做法不算太複雜，但就需要花多些時間，先要把雞隻斬件清洗乾淨再拍碎雞骨，在鍋內倒扣一個玻璃碗，鋪上雞件後隔水蒸燉三小時即可。不過因為蒸煮時間長，每隔半小時要檢查一次水量並適時添水，否則有機會把雞燉燶，三小時的成果功虧一簣，而一隻鮮雞大概可做出約一碗份量的滴雞精。

「自家製滴雞精要把雞的頭、雞皮、油脂、雞腳、內臟等去除，再把雞隻放到蒸架上，隔水蒸兩至三小時，將雞汁隔去油脂，就能自家製成滴雞精。」何慧潔醫師補充。

滴雞精做法雖然不算繁複但需時，但都市人工作繁忙，不少女士事業家庭兩邊兼顧，哪有多餘時間及精神可花﹖市面發售滴雞精價錢經濟，即開即飲，方便要上班、工作忙碌的人士食用，但何醫師提醒，選擇時要看清成份。

「坊間的滴雞精，以慢火恒溫隔水蒸煮方式製作，味道跟自製的相似。購買時要留意會否有鉀質，以及脂肪含量，每包所含的蛋白質有多少。因為市售滴雞精雖已隔去油分，脂肪含量會少了，但膽固醇還是會存在。如果有慢性腎病人士，要限制鉀離子及蛋白質的攝取量，就不建議飲用含有高鉀離子及蛋白質的滴雞精，令腎臟負擔加重。」血壓高及痛風患者，喉嚨痛、容易生痱滋暗瘡、便秘人士就不適宜飲用，外感冒期間，不宜食有補益作用的食物，所以都不建議吃滴雞精。

另外何醫師又提醒，夏末轉入初秋，燥邪當令，燥裏帶熱，香港處於南方，秋天仍然天氣較熱，不適合一下子進食太多補益食物，所以不宜頻繁食用滴雞精或雞湯，會容易有上火及燥熱的情況。「秋天想潤燥，可吃些養陰潤肺的雪梨、雪耳、百合及淮山。當快要轉入冬天很冷時就是涼燥，滴雞精跟雞湯留待冬天進補較為合適。」

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