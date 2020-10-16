港式食譜｜Son姐煮場 粟米肉粒

Show me your love! 唔知邊個天才，將粟米肉粒變得咁浪漫，不過如果約女朋友去街，帶佢去食粟米肉粒飯的話，女朋友依然覺得和你一起很浪漫的話，恭喜你，你找到真愛了！

不過如果場景改變，在家中為你愛的人整個粟米肉粒的話，即使不浪漫，都肯定窩心。因為除了老幼咸宜，簡單到不能的粟米肉粒其實有很多變化。趕住煮飯唔夠時間切豬肉粒的話，肉粒可以用肉碎代替。加豆腐加多一點雞湯或水，就可以成為粟米羹。豪華版本，當然就是用新鮮蟹肉代替肉粒。雖然我最唔鍾意用蟹柳，不過貪方便的話，做個蟹柳粟米羹，味道最低限度都係夾嘅，點都正常過好味過上湯蟹柳蘿蔔。

講起來我今次示範的都算是個豪華版，因為用的是北海道可以生吃的粟米。如此重本，第一是因為慰勞飲食男女一班手足，勞苦功高值得食最好。其次就是慷他人之慨，拍檔識人在果欄做批發，買了一箱送了我幾條。題外話，我一向以為果欄只賣水果，不知道原來有蔬菜賣的。所以話，做人做事做生意，幾時都要與時並進。

以前小時候有得食新奇士橙，紅地厘蛇果（有幾多人知道究竟是甚麼水果？）已經不得了！以前過年過節，送橙送蛇果，用紙皮袋加張紅紙紅繩紮起來，非常得體的禮物。

言歸正傳，粟米蓉一定是罐頭或者紙包裝的，粟米粒其實去凍肉舖買急凍的更化算。如果喜歡青豆紅蘿蔔的話，有急凍粟米青豆紅蘿蔔，和粟米肉粒的做法一樣，無需解凍，直接煮就得。反而買新鮮紅蘿蔔的話，除了切粒麻煩，要煮淋都需要一段時間。

肉粒的大小，最理想是和粟米的大小差不多，因為除了味道之外，吃起來的口感亦很重要。溫馨提點，如果自問刀法麻麻，豬肉不能切細粒的話，不如索性用肉碎算。肉粒好似手指公咁大粒的粟米肉粒，我都見過，那個賣相……不予置評！

回饋各位肯睇我文字的讀者，醒大家多一個豉油西餐版本，就是不加雞蛋加忌廉，做湯做餸都得。又或者做一個全素版本，用素豬肉當然得，用素雞代替豬肉粒效果一樣好好，加少少胡椒粉提味，一滴油都不用加，清新健康到不得了！即使不是素食者，間中清清腸胃不失為一個好選擇。

材料：

忌廉粟米2碗

粟米粒2碗

脢頭肉6両

火腿扒 1塊

雞蛋2-4隻

胡椒粉2茶匙

鹽適量

糖適量

油2茶匙

做法：

1.豬肉切小粒，加少許鹽、糖、胡椒粉、油調味，拌勻

2.用少許油先爆豬肉，加入粟米粒及忌廉粟米煮熟

3.視乎喜愛的濃稠度，加入拂勻的雞蛋代替埋芡

4.加入適量鹽及胡椒粉調味

示範：Son姐

攝影：關永浩、潘志聰、楊于翹

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