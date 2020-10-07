飲食教室｜揀雞翼貼士 丹麥雞翼脂肪含量低 泰國貨無激素肉味濃 有瘀痕血管位紅唔好買

雞翼無疑是香港人喜愛的食材之一，價廉物美又能配合不同煮法。吃就吃得多，但原來很多市民都不懂如何挑選一隻靚雞翼，而對於不同產地到底有甚麼分別，更是一頭霧水。

順興凍肉負責人達哥指出香港的雞翼多數來自巴西、美國、丹麥和泰國，「巴西一向都是龍頭，約五成來自巴西。」其實巴西和美國質素差不多，美國雞種吃粟米長大，體積偏大顏色偏黃，因為普通美國雞翼(約$25/磅)與巴西雞翼(約$19/磅)質素類近，前者價錢又略高，導致其入口數量減少。

隨着都市人漸趨注重健康，標榜無激素、抗生素的泰國(約$29/磅)及丹麥(約$32/磅)雞翼亦成為了新寵兒。丹麥的農場相對闊落，雞的密度只有其他產地的一半，飼養時又會放雞隻外出定期運動，所以雞翼比較細小和脂肪含量較低，適合做醉雞翼或燜煮。

泰國近年飼養技術進步不小，會餵雞隻吃香草來增強抵抗力，因為肉味較濃，所以用來炸也不錯。巴西雞翼中規中矩，但皮下脂肪肥美，做滷水最上色。泰國雞翼在切割後會分成A級與B級，A級貌相較佳，B級切口沒那麼整齊、或有輕微瘀血。

「如果你識揀的話，會好過買獨立包裝。因為揀10隻，10隻都可以是最靚的雞翼。」達哥說雞翼要挑鮮紅和粉紅色，顏色暗啞就不要買。同時可以檢查表面有沒有明顯瘀痕，如果反轉見到血管位置太紅，代表放血放得不夠乾淨，一煎就會有好多血水流出來。若見到車胎痕亦不用擔心，因為是在輸送帶上吹乾時留下的痕迹，不影響食用。他個人喜歡選側邊雞皮較大和厚肉的雞翼，煎出來夠香有肉汁。

學會揀雞翼，當然也要學如何煮雞翼。榮哥廚房私房菜主理人鍾錦榮師傅就教路，買回來的雞翼一定要用水沖洗，幫助解凍之餘又能去除雜質。印乾後落少許鹽花拌均，辟除雪味。第一道乳香泰國雞中翼，先下1/3磚南乳、玫瑰露、蛋黃、少許糖、生粉和雞粉醃20分鐘。不用全蛋是因為會令蛋漿太稀，而只用純蛋黃，亦使蛋味更濃。炸至兩面金黃色及切口位沒血水滲出，即可上碟。

另一道黑松露丹麥雞翼配蟹味菇就十分健康。下油將蟹味菇慢炒至半熟，加入牛油和黑松露醬翻炒後上碟。煮雞翼之前撒少少生粉，令成品有少少焦香味。屋企煎雞翼不需要太多油，雞皮向下落鑊，兩面煎至七成熟盛起備用。用乾淨的鑊煮溶牛油，倒入雞湯煮滾。將雞翼放回鑊中，加入餘下的黑松露醬，燜至收汁便可。

採訪、攝影：《飲食男女》

順興凍肉

地址：牛池灣華池徑7號地下

電話：從缺

營業時間：7:30am-7:30pm

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