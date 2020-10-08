太子點心丨30年點心師傅趁租金回落創業 賣$18/3個紫薯流沙包＋豬仔鹹水角：老人家都食得潮

隨着點心花款愈變愈多 ，單單飲杯茶食個包，已經滿足不到大眾市民。做了30年點心師傅的吳生，趁着最近租金下降，於是就決定創業開店，選址於太子，賣他最拿手的點心。所有點心自家製，即叫即蒸。除了酒樓常見的一盅三件，還有不少新派款式。

「老人家都會變，都會跟潮流的。不要整天說他們只會食老土的東西。」吳生笑指不是只有年輕人才喜歡新東西，年長一輩也會樂於嘗試。好像紫薯流沙包($18/3隻)就不論甚麼年齡都愛點。紫心番薯餡清甜軟滑，不過因為健康理由，刻意減少了牛油和糖的用量，令流心效果不算明顯。雪山叉燒包($18/2隻)的底面都焗得香脆，皮薄餡多。

要跟上時代步伐，即使當了老闆都要不停學習。「公仔點心都不是自己強項，慢慢學慢慢改善後，現在整得都幾可愛。」熟能生巧，吳生拿起糯米麵糰，很快就做出一個個豬仔鹹水角($28)。炸完黃金色脹卜卜，內裏就煙煙韌韌。賽螃蝦春卷($22)和千島醬香脆蘿蔔糕($28)都是創意之作。前者的蛋白和蝦都很足料，後者利用酸甜的千島醬，減低蘿蔔糕的油膩感。

還有材料豐富的八寶籠仔飯($48) 。米飯吸收了排骨、鳳爪、雞粒、臘腸、蝦醬肉粒、蝦乾、冬菇和粟米的精華，還帶有淡淡的荷葉香。

採訪、攝影：《飲食男女》

熱點

地址：太子彌敦道782號麗英大廈地下C號舖

電話：2613 0661

營業時間：星期一至日 7am-10pm

詳情︰https://bit.ly/3nRrYxY

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