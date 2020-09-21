日韓梨大熱｜南水梨最甜 秋月梨超多汁 二十世紀梨價錢貼地 韓國新高梨最高大

「秋風起，要吃梨」，雖然幾塊錢就買到一個內地梨，不過懂吃的，都寧願付出較多金錢，吃日本及韓國出產的梨，究竟日韓梨有甚麼吸引力？說到「梨中之王」，一定是日本的南水梨，售價四至五十元一個，它來自長野，表皮淡褐色帶有淡黃色斑點，是眾多梨中甜度最高的，幾乎沒有酸味，肉厚多汁又沒有渣，不過梨味就比較淡。味道跟南水梨有點類似的秋月梨，有「爆汁果王」的美譽，甜度高、無渣多汁，不過就沒有南水梨般甜，帶點梨的微酸味，價錢比南水梨略為便宜，大約三十多元一個。

鳥取縣出產的二十世紀梨，價錢較相宜，大約二十多元一個，它是水晶梨的一種，淡黃色帶斑點，超多汁，咬下清脆無渣，清甜而帶微酸。除了日本之外，韓國梨亦聞名，它價錢比日本梨便宜一點，其中韓國的新高梨，重達一公斤，與水晶梨相比，顯得它更加高大，其梨肉清脆、 口感帶沙，近梨心的部位比較酸，價錢就視乎大小，每個三十至七十元不等。

採訪、攝影：《飲食男女》

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