銅鑼灣越南菜｜$228越南番茄蟹湯底鍋 湯底熬足5小時 越南女廚主理

在香港，大家一年四季都喜歡吃火鍋，港式、日式、台式、四川麻辣等等數之不盡，最近銅鑼灣就有間新開的越南餐廳Số Tám，賣香港少見的越南火鍋。大廚Cindy是越南人，來港二十年，家裏在越南都是經營串燒小吃店，有二十多年入廚經驗，口味正宗。

「在越南，我們一年四季都吃火鍋，我們都像香港人那樣都是「淥淥吓」，但我們的火鍋湯底比較濃味。」Cindy說。Số Tám的火鍋湯底，用番茄、鮮蝦、蟹肉等熬煮五小時，味道濃郁鮮甜。越式豪華火鍋（$228）外表很豐盛，全部火鍋配料都全放在爐邊，想吃的時候就直接隨意夾進鍋中，主要都是以肉類和海鮮為主，有肥牛、蜆肉、鮮魷、越南濱海等等，番茄蟹肉湯底味道酸香，每份足夠兩三人分享。

由於大廚家鄉經營小食店，Số Tám的串燒拼盤（$132）亦值得一試，分別有牛、雞、豬各兩串，豬肉用豬腩肉，經炭爐燒香，特別惹味。有別於泰式串燒，除醃肉的方法不同，這裏都不會配沙嗲醬，而是配越南的自製醬料，香茅和檸味突出，酸辣醒胃。

賣相吸引，味道有質素，雖然價錢不便宜，但份量足，可以一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

Số Tám

地址：銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心2樓

電話：2323 1299

營業時間：11:30am-10:30pm

詳情︰https://bit.ly/2H7Sq5U

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