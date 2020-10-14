美食的誕生｜元朗章魚燒熱辣金黃酥脆 內餡柔潤 自家調燒汁 用越南章魚 月賣近2萬粒

圓滾滾一粒，酥脆外皮下包着軟腍的章魚內餡，配上鹹香的燒汁、沙律醬、海苔粉、木魚粉，熱騰騰吃一口，燙嘴卻好過癮，頓時由內暖出來。章魚燒作為日本國民鍾情的街頭小食，來到香港依然受歡迎，但坊間良莠不齊，元朗就有家小店，其章魚燒很受歡迎，店家堅持醬汁也自家調製，質素有保證。

麵糊由泰國雞蛋、雞粉、麵粉、泡打粉、水拌成。美味的關鍵在章魚，店內選用彈口的越南章魚，加入胡椒粉、花雕酒辟腥，煮15分鐘至軟身，再過冷河令其更爽彈。預熱烤盤，塗油、加原隻章魚、倒麵糊，麵糊含水量高，在烤爐讓水分慢慢蒸發，不停反轉燒兩三次，達至表面金黃酥脆、內餡柔潤。

章魚燒的鹹香，當然少不了醬汁配料的加持，小店認真到連燒汁亦自家製，先把味醂煮沸，揮發走酒精，令味道更香醇，攤涼一小時後，再加入鰻魚汁混和，淋上章魚燒，加上海苔粉、沙律醬、木魚粉，看到也流口水。章魚燒外脆內軟，柔軟的麵糊微溶，鹹、鮮、甜相融，咬到爽口章魚，相當足料。

採訪、攝影：《飲食男女》

麴町

地址：元朗教育路3-7號富好大廈地下9號舖

電話：5266 2733

營業時間：12:30pm-10pm

價錢：原味章魚燒$24/4粒，$30/6粒

詳情︰https://bit.ly/3lXhigt

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