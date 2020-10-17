畢明專欄｜唯有杜康 我們回不去了

如果你爸爸是個著名的食評家，媽媽是更著名的酒評人，長大後你會做個……拳手、太空人、修路工人，還是像William Lander，成為了出色的restaurateur，順理成章？

爸爸的名字是Nicolas Lander，英國有名的食評家兼餐廳老闆，媽媽是國際知名酒評人Jancis Robinson(雖她寧被稱為wine writer而非critic)，Will Lander幼承庭訓，相信盡得父母親的真傳，飲的倚天劍，食的屠龍刀，合璧揮舞左右逢源，大展拳腳下，他旗下一間又一間餐廳聲名鵲起，摘星的摘星，贏得最佳酒單的榮獲Europe’s Best Short Wine List，載譽的得享Restaurant of the Year。

他的餐廳，共通點是：very good food、extremely good wine (or tea) and friendly, welcoming service。等於一定冇得輸。我試過，上述三點，都是真的。經精準的批評QC出來的，一定是最好，爸媽的秘笈他有讀好。

可惜，再厲害的易筋經，也敵不過肺炎瘟疫。

倫敦是歐洲其中一個重災區，Lander的其中一間餐廳Emilia，前不久宣佈要永久關門了，我去年夏天才在那裡吃了一頓非常快樂的午餐，如今，不再了，回不去了。還是2019年4 月才開的餐廳，口碑那麼好，命那麼短，真是生不逢時。店東不認為後疫情時期它有什麼生存空間，失去拍賣的人流，又沒有街坊生意，日後疫情完結經濟未復也是捱，不如引刀一快。

坐落Mayfair，正是拍賣行Bonhams所在之處，Emilia可說是Bonhams的餐廳。本來就是拍賣行力邀Lander和拍檔去開業的。那麼多來競投的貴客，舉牌買名畫買古董買珠寶，多耗費精力，實在需要一間好食肆補充他們的脾胃，於是便有了Emilia - an Italian fine dining restaurant。Emilia取自意大利美食重鎮Emilia Romagna，不是人名的意思。

愛酒的人都懂得找酒單特別好的餐廳，單是食物好不夠，Emilia是Paulo(Altaya Wines創辦人)推介我去的，深信靠得住，萬一靠不住，亦冤有頭債有主，嘿。

6月的倫敦，一個較陰涼的正午，17度左右吧，來到Emilia感覺就是對。簡雅的空間，簡潔的餐單，精簡的酒單，正合我意。(大概讀拍賣行的catalogue夠費神了，餐牌輕快點也好？) 打開酒單，White：Alsace、Loire、Rhone、Jura，平凡中見不平凡，配合心情，我先要了杯Domaine Lyrarakis Assyrtiko ，希望希臘白葡萄的晴空花氣清爽，能掃走陰涼；要了Smoked eel tortellini in brodo、crispy pig’s trotter, lentils, salsa verde & young leeks，吃得我們高高興興，連甜品也是稱心滿意的。一直想，這間餐廳定要再來，它現在卻決絕得連網站都歿了。

倫敦餐飲業應該很災難，連Notting Hill名店The Ledbury也宣告再會無期。屹立15年，它摘下米芝蓮二星，多次成為The World’s 50 Best Restaurants，位居前列打入過十大，也拿過英國年度最佳餐廳，從來一桌非常難求，不再了，遣散了所有員工……

我記得上次去The Ledbury時陽光普照，天藍得肆無忌憚，現代法國料理精緻得挑剔，挑剔得精緻，由食物到服務、菜單到酒單都一流，我們就喝一瓶Chateau Ste Anne的Bandol Rose，全程都快樂。

Notting Hill那邊的小區太可愛，天氣又太好，飯後我們徒步逛逛，走入V最愛、專賣黑膠唱片的舖頭蹓躂；又有一間我深愛的安靜小書店，什麼書都沒有，只有飲食為題的書。連飯後的回憶，都是美味的。

年少時讀陳之藩，印象最深是他走到那裡，都必帶著不止一個行李箱，裝滿的都是信。後來才知他年輕時，和胡適、沈從文等作家書信往還，名家手跡收藏甚富，梁實秋還戲稱他為man of letters。我想，信，是回憶吧，帶在身邊，可以隨時回去，不怕失去。

陳之藩先生的「釣勝於魚」教過我為興趣而不為上進的沈溺是對的：「正因為有釣勝於魚觀念作基礎，所以不會產生向上爬的習慣，也不會產生學而優則仕的風氣。每一個學者一旦發現了自己的興趣所在，一直將此興趣帶到墳墓裏」，心花怒放；又悟到「人生不過是在並不幽靜的水邊空釣一場的玩笑，又那兒來的魚！」本來瀟灑。

但他卻總是帶著兩篋信，我又不妨貪戀一下了。有時一頓飯一瓶酒，也是回憶的陳年。餐廳關門了，不可以再去，回憶卻沒有關，我可以一再回去。

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