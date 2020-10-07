灣仔意大利菜｜意大利食材店＋即點即製外賣 前酒店意籍總廚 逾200款歐洲直送產品

灣仔最近新開一間小型意大利超市，由意大利籍大廚Fabio Mariella及其太太經營。Fabio曾擔任孟買君悅酒店及富豪香港酒店行政總廚，回流香港後見本地沒有太多意大利食材選擇，於是決定開設小型超市。而店舖主要供應意大利食材及法國直送的新鮮蔬果。

店舖提供200多款全部意大利直送產品，全部由大廚挑選入貨，例如有意大利得獎的Fattorie Fiandino牛油($55/200g)、蜂蜜、火腿、各式各樣意粉、芝士、黑松露、法國進口番茄、急凍肉類等，選擇豐富。

除了超市食品，顧客也可點選一系列Fabio親自炮製的意大利菜，包括自家製肉醬意粉($98)、番茄芝士火腿三文治($108)、自家製Tiramisu($180)等，推薦肉醬意粉，由製作到成品都由大廚一手包辦，味道鹹香濃郁，意粉彈牙香口，套餐更附上一杯illy咖啡，充滿地道風味；而番茄芝士火腿三文治份量十足，外層用上意式麵包，再加入法國番茄、火腿及原個意大利傳統Burrata芝士，麵包香韌可口，配上芝士及番茄口感更豐富。

小店同時也會有提供派對小食及送貨服務，新開期張購買滿$800可免費送貨。店舖不時更會開設意粉製作班，意粉迷不要錯過了！

採訪、攝影：《飲食男女》

Good Food Good Mood

地址：香港灣仔聖弗蘭蘭仕街33號萬豪閣地下 3 號舖

營業時間：星期一至四 10am – 8pm，星期五 10am -7pm，星期六及日 11am – 6pm

詳情︰https://bit.ly/3k7Nz2U

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