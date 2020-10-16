尖沙嘴下午茶｜藝術Café推梵高主題雙人下午茶 $368歎5款鹹甜點＋星空咖啡

尖沙嘴藝術咖啡店「CURATOR」最近推出「ART TO LIFE」主題下午茶，以白色玻璃畫框取代傳統三層架，包3款甜點及兩款鹹點，畫框內復刻梵高著名的《阿爾勒的卧室》，賣相精緻！

鹹點有迷你安格斯牛漢堡及帕爾瑪火腿迷你脆筒，前者質感鬆化軟腍，富濃郁牛香；後者搭配牛油果醬，鹹甜得宜，口感香脆。甜點則有焦糖金奇異果撻、士多啤梨玫瑰撻和兩款口味馬卡龍，賣相吸引，入口甜而不膩。

另外下午茶更附上兩杯藝術打印咖啡或朱古力，可以自選梵高或其他畫作、圖片給咖啡師，打卡一流！同場有各地畫欣賞，亦有周邊商品可供購買，放假記得約實親友一試！

ART TO LIFE 下午茶

供應時間：星期一至五 3pm - 6pm

供應價錢：$368/2位

採訪、攝影：《飲食男女》

CURATOR by LEX Café

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA B113C舖

電話：2117 1066

營業時間：星期一至日 11am - 9pm

詳情： http://bit.ly/2n4Rzch

LEX Coffee

地址：西環堅尼地城卑路乍街100號地舖

電話：2149 9633

時間：星期一至星期四 10am-9pmz，星期五至日 10am-10pm

詳情： http://bit.ly/2UpGQ7h

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