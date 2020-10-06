自製富士山蛋糕｜無印年輪蛋糕DIY 簡單3步變富士山蛋糕

疫情爆發後，近大半年「おうちカフェ」在日本女生中十分流行，意思是把家變成咖啡店，在家中製作一些賣相可愛的飲品和小食，再放上網絡上打卡。除了早前的400次咖啡，記者最近在網上也找到一款製作簡單的小食，就是富士山蛋糕！

製作富士山蛋糕的材料十分簡單，只需要年輪蛋糕、約100g的白朱古力和少許黑朱古力，不少人都會選用較常見的無印良品年輪蛋糕製作，暫時有6款口味：香蕉、甜薯、楓糖、咖啡、抹茶和紅茶，建議可選不同顏色的蛋糕，令賣相更好看。

首先把白朱古力和黑朱古力溶解，待用，將年輪蛋糕切成1cm厚度。然後將白朱古力倒在蛋糕上，勾畫出富士山的形狀，要提醒大家，朱古力凝固速度很快，所以要在短時間內勾畫，不然就會凝固失敗。最後用溶化的黑朱古力，替蛋糕畫上表情和花紋，就完成了！

年輪蛋糕一向在日本十分受歡迎，日本人也經常當作下午茶小食，蘸上朱古力，造型更加可愛，不過味道很甜，建議配茶或咖啡會比較好。製作過程簡單，如果大家放假時，想吃一個可愛的下午茶也可以試試看。

採訪、攝影：《飲食男女》

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