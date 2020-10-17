葉一南專欄｜中環人食錄 有一種精緻叫民國（二之一）

科學家李政道、楊振寧；文學家魯迅、沈從文、朱自清、徐志摩、梁實秋、巴金、林語堂、梁啟超、錢鍾書；教育家蔡元培、胡適；藝術家張大千、齊白石、徐悲鴻、傅抱石、梅蘭芳；才女如張愛玲、宋慶齡、陸小曼、冰心、林徽因，這些家傳戶曉的名字，有一個共通點，皆是民國時期的人物。今天要找一位超越他們的也不容易，一班卓爾不凡的中國人，不約而合，在同一時代出現，像極美國電影「正義聯盟」裏面集合的英雄人物。便算非正道的黑幫大佬，後來者又怎及得當年「春申門下三千客，小杜城南五尺天」的「上海皇帝」杜月笙，畢竟月笙這名字，是國學大師章太炎為他所取。精彩角色自有其過人品味及生活，有趣的是，當中不少是超級吃貨，細讀他們的資料，發現傳說中的民國優雅以及中菜精緻，原來近在咫尺，只不過離我們幾十年時間。

說來慚愧，我對民國人物的認識，一直停留在中學課本朱自清《背影》及徐志摩《再別康橋》階段，當中一千數百字的作者介紹，囫圇吞棗，只為了應付考試須要。因為沒有修近代史，共進會及文學社如何武昌起義，北洋派系如何鬥爭，完全搞不清楚。直至十多年前在飲食男女寫稿，認識了廣州著名食家江太史後人江獻珠老師，才活生生看到民國餘風的姿采，從而慢慢理解失落不久的文明。

1911年至1949年民國時期的中國面貌，有二種說法，視乎看的是兩岸那一邊資料。一面說軍閥割據，戰亂頻仍，導致人口大量傷亡；另一面強調1927年定都南京至1937年遷都重慶的「黃金十年」，經濟改革社會穩定，文化繁榮影響深遠。其實兩者皆對，只不過在選取時間段上的分別。還記得有一次與江獻珠老師吃飯，正值六月，我們談到今年荔枝味道不錯，老人家輕輕嘆一口氣說，糯米糍一經陽光，糖分稍為變酸，最佳時分應是經過晚間溫涼，在晨曦下沾着露水，自採自啖的才是世間絕品。舟車勞頓運到來香港，自是保不住香甜鮮脆了。吃荔枝講時辰，聞所未聞，我們說，老師真有研究，前輩淡淡一笑回應，沒事，先祖饞嘴，於是在番禺買了一片果園回來，不惜工本改用獸肥，種出名產，「露水荔枝」是少時去農場度假一年一度的節目。江老師說得輕鬆自然，好像吃糯米糍本來如此，沒留意我們一班後輩聽得目瞪口呆。江家太史由清朝過渡民國，他們的生活，正是部份當時寫照，局勢動亂是事實，自由環境容許他作為買辦，賺了一些錢活得精緻亦是事實，這段時間人民思想活潑解放更是事實。

太史蛇羹的用料、刀工、湯水非比尋常，大家應知一二我亦不再細表。作佐料的檸檬葉，要切得幼若青絲，「嫩葉不夠味，老葉太硬，只有不老不嫩的方始合格。」要達到如此要求，也只得着傭人在江家花園內的檸檬樹上挑選。至於佐料主角菊花，因為太史府花王種的品種獲獎無數，其中的「鶴舞雲霄」是食用菊極品，自然亦不假外求。民國大戶人家一頓飯在細處的考究，不是今天大款式意境菜或滿城盡帶黃金甲可相提並論。聽得江老師的故事愈多，對這一段歷史及人物興趣更濃，於是開始翻查他們的生平，無意中發現這些舉足輕重的人物，很多是著名老饕。有一些如張大千及梅蘭芳等，便如江家一樣，有自己一套法度嚴謹的家宴。

幾十年前部份中國人如此才華出眾，活得如此優雅，令人神往，今天想起，有如平行時空，他們的養份，究竟如何得來？之後的枯萎凋零，又是甚麼原因？

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