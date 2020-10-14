上水香蕉糕蛋糕｜55年老餅店獨創$14香蕉糕蛋糕 二代傳人：繼續做 才不會消失

還記得香蕉糕嗎？這款煙韌、未打開盒子已聞到香蕉精油味道的港式懷舊糕點，越來越少見。在上水開業55年的興發餅家，原來始創人廖師傅當年更進一步，把這懷舊糕點配搭清蛋糕，成為城中極罕有的的香蕉糕蛋糕。

香蕉糕蛋糕比香蕉糕體積大兩倍，每件盛惠$14。興發餅家二代傳人廖小姐解釋父親當年創作這蛋糕的因由：「當時只有香蕉糕，70年代，區內多了勞動人口，喜歡吃糖分多的香蕉糕。但後來有客人嫌香蕉糕太甜了，我父親就思考，不如加清蛋糕改良。」

餅店於1965年成立，70年代開始售賣香蕉糕蛋糕，到現在起碼有40年歷史。廖小姐指八十年代銷量最好：「當時食物選擇不多，客人覺得香蕉糕蛋糕很新奇，每天賣十多份原條蛋糕。」每條可切成4件，日賣四十多件，算是不錯。

要做香蕉糕蛋糕，工序可不容易。首先要提早一晚，把糖水煮好，放置一旁轉涼。第二天做的時候先下糕粉，用機器拌勻，搓成一大條香蕉糕，再把它搓得薄一點。之後便抹上自家打的奶油，再包裹已經烤好的清蛋糕。香蕉糕蛋糕外層煙韌，有點像麻糬口感，餡料的蛋糕不會過甜，也因為外皮薄，不會有香蕉糕的甜膩，奶油亦不會過份膩。

時光流轉，以往的熱賣貨，現在每天只賣約十六件。銷量低，售價平，工夫多，但餅家也不想刪減掉這款蛋糕：「很多客人接受，我們便繼續做，它才不會消失。」光顧多年的客人何先生就表示香蕉糕蛋糕很美味﹕「這個比較軟身，適合老人家吃。」

廖小姐承認新式麵包售價更高，利潤好一點。但她更想保留傳統糕點，傳統糕點的確不如熱門甜品般適合打卡，但如果想要保留香港味道，就要多多支持。

採訪：李詠儀

攝影：馮逸嘉

興發餅家

地址：上水石湖墟市政大廈1樓S10號舖

電話：2670 1130

營業時間：8am-6pm

詳情︰https://bit.ly/3413gTW

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