旺角燒肉放題｜人氣火鍋牛大人開台式燒肉店 $208起任食120分鐘 未開門已有人排隊

要數最熱門的放題餐廳，去年開業的牛大人台式火鍋，三間分店都是人山人海，訂位起碼要兩三星期前。

最近牛大人發展新路線，在旺角「放題天地」創興廣場，開了一家台式燒肉店安平燒肉，同樣人山人海。客人Lily得知有新開張的安平燒肉，特意跟朋友來排隊：「我沒吃過牛大人，因為太多人拿不到籌。也怕安平燒肉人多，所以今天特意早點來排隊，剛來到已經有很多人在前面。」還沒到5時正式營業時間，已經有十多人排隊，雖然場面不如牛大人墟冚，但平日晚市仍然全店滿座。

安平燒肉設飲品跟蔬菜自助區。所有套餐都是120分鐘吃到飽，晚市最便宜的套餐是原住民鹽燒豬肉餐（$208起）。套餐沒有提供牛肉，主要是豬肉、雞肉，主打原住民鹽燒豬肉跟三杯雞，另外有12款台式小食。原住民鹽燒豬肉是五花腩位置，豬肉皮脆肉厚，可惜三杯雞並不入味。

澳洲M5和牛餐最豐富（$358起），共有81款肉類和小吃，每位客人附送2條牛舌心。回本肉類有極黑牛霜降牛肉眼、安格斯牛小排、極黑牛肩胛肉，霜降肉眼軟嫩，不過跟其他幾款分別不算大。魚類倒是有驚喜，屏東燒魚腹油分多，有油香。魚下巴的魚肉嫩滑。另外有鹽燒牛舌、秘製牛肋條、私房牛腹肉，也有地道的燒麻糬，麻糬燒完外層香脆，內裏軟糯。

雖然肉類款式不算很特別，但相比同類燒肉放題餐廳，安平燒肉最貴的套餐，只是別店的中價位，而且款式多達八十多款。10月底前登記成為會員，更有88折，食肉獸可以一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

安平燒肉

地址： 旺角彌敦道593-601號創興廣場9樓

電話：3953 9323

營業時間：5pm-12am

詳情︰https://bit.ly/31cBKRI

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