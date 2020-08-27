秋天易咳｜少食煎炸生冷嘢 中醫師教煲潤肺止咳湯水 食無花果蜂蜜潤肺

秋天轉季，天氣開始涼快和乾燥，喉嚨很多時候都會出現痕癢和咳嗽，註冊中醫師彭子芯表示，中醫將秋天歸類為燥邪的一種邪氣，會出現一些乾燥的症狀，例如喉嚨乾或痛、乾咳、口乾等。在秋天咳嗽的人士有機會是肺陰不足，可能平日吃很多辛辣、煎炸食物，或經常熬夜，都會令肺部津液受損，以致肺部有乾燥症狀。第二種體質是肺氣不足，這類人士的運動量較少，或愛吃生冷食物，引致肺功能比較弱，容易疲倦和沒氣力說話，肺氣不足令抵抗力下降，容易感受外邪。

除了飲用潤肺止咳的川貝百合雪梨湯，以及清肝潤肺的菊花桑葉麥冬茶之外，中醫師還建議平日可以多吃清潤的無花果、枇杷果、海底椰、蓮藕、蜂蜜、蘆薈等。

潤肺止咳湯水

川貝百合雪梨湯

材料：

雪梨 2個

川貝 5克

鮮百合 2個

南北杏 各5克

陳皮 1小片

冰糖 少量

做法：

百合拆開洗淨，雪梨洗淨去核切件，梨皮有較強的清熱力，如果燥咳偏熱建議保留梨皮。洗淨其他材料後加入清水煲1個小時。一星期可以飲用2-3次。

川貝有化痰止咳作用，而百合和雪梨比較偏涼，有滋潤功效。咳嗽時痰比較多，

或者容易洩瀉人士不適合飲用。

清肝潤肺焗茶

菊花桑葉麥冬茶

材料：

麥冬 6克

菊花 3克

桑葉 3克

做法：

洗淨所有材料，加入滾水焗20分鐘即成。可以每天飲用1次。

菊花有清肝熱作用，桑葉和麥冬可以清肺熱，而麥冬亦有潤肺潤燥功效。但這個茶不適合痰咳和寒咳人士。

採訪、攝影：《飲食男女》

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