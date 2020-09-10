每酒一字｜Wilson Kwok教飲 千元波爾多冠軍酒 二級酒莊性價比高 配中菜完美平衡

「在這兒找到這瓶波爾多紅酒，很難得。」酒評家Wilson Kwok笑說。他手上的出品(Léoville Barton St. Julien 2016 $1,150)，來自波爾多Medoc的二級酒莊Léoville Barton。

平常Wilson Kwok介紹的多是everyday wine，價格在五六百元以下。這次價格少有地過千元，「以往這款酒通常只需數百元，但2016這年份的卻暴升至約千元。」為甚麼呢？

「原來《Wine Spectator》當年選了它為全球最好的酒。」身價自然水漲船高。 這亦說明了二級酒莊(Deuxième Cru / Second Growth)的出品，亦有過人之處。

至於分級制是怎麼訂立的呢？

「波爾多有九千多家酒莊，左岸早於拿破崙年代已設立分級制。按地理、質素、面積、價格等，分為5級。」Wilson解釋。第一級有五家，包括大家琅琅上口的Chateau Lafite、Mouton等，價格不菲。

「二級(Deuxième Cru / Second Growth)當中，有許多的價格不太昂貴，Léoville就是其中一間。」尤其是只以千多元可嘗冠軍酒，值得見識。

「這酒用Cabernet Sauvignon帶出黑加侖及紫羅蘭的香味。」Wilson聞一聞後再呷一口，「因為年份新，喝來感覺很實淨，但濃度很高，入口很pure。」

現在喝的話，需要較長的醒酒時間；又或可貯放陳年，「這酒絕對有陳年的潛質。」Wilson由衷地說。

「近年跟Lilian熟絡後，大膽地帶她吃中菜。因為有時她的酒年份很新，單寧重，喝起來感覺好實。」而中菜有許多骨膠原豐富的菜式，包括海參、花膠、鵝掌等。「這些菜式豐富的膠質，都可以跟酒中的單寧互相平衡，相得益彰。」Wilson邊吃邊喝，愜意地笑說。

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地址：中環畢打街1-3號中建大廈1樓108舖

電話：3752 2009

營業時間：星期一至五10:30am-8pm，星期六及公眾假期10:30am-7pm，星期日休息

Wilson Kwok

旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

採訪：關廣恩

攝影：關永浩(部份為網上圖片)

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