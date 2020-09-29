平民燕窩雪耳｜相傳慈禧太后都食雪耳羹養顏 預防老人斑 減肥兼滋陰潤肺

古代時，雪耳屬於矜貴的貢品，相傳慈禧太后，每天都會吃雪耳羹養顏。如今雪耳數量多、價錢平，但美顏效果一樣出色，「平民燕窩」的美譽，絕非浪得虛名。

雪耳是植物性補品，含有豐富的礦物質及多糖類，不但可以增強免疫力，對皮膚亦很有益處。年紀漸長，臉上越來越多老人斑，它們能夠橫行無忌，是因為人體積聚了脂褐素，而雪耳正可阻止脂褐素聚積，預防老人斑出現。另外，想皮膚細緻又有彈性，皺紋細紋不要出現，吃雪耳都有用，因為它含有大量胡蘿蔔素，可以刺激皮膚的新陳代謝，維持細胞正常運作。加上雪耳卡路里低，吸水力又強，吃完後有飽脹感，自然吃少了其他東西，變相減肥。

中醫亦表示，雪耳可以滋陰潤肺，雖然其滋陰效果未必比得上燕窩，但對普通人而言，其實已經很足夠，燕窩反而適合身體較虛弱者吃用。

採訪、攝影：《飲食男女》

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