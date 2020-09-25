觀塘私房菜｜懷舊粵菜 焗釀蟹蓋鮮味足料 黃酒煮雞唔加鹽都好味 前中環老牌會所班底主理 服務超班

觀塘工廈近年有不少私房菜館進駐，不過質素參差，有些水準甚至比不上街邊一般街坊菜館。最近，有朋友推介這家「知己私房菜」，據說菜館是某中環老牌會所的班底主理，水準有保證。

走過工廈走廊，餐廳門面簡單不張揚，進內後竟被安排在廂房中用餐。私房菜必須預訂，不做散客散叫，由老闆手寫菜單，不得不說老闆書法行氣十足。今晚奉政府籲四人限聚，但仍食足7道菜，有魚有肉有單尾有甜品，份量不少。上菜前送小碟開胃，魚仔花生以外，還有自家製蕎頭，現今少見，很有誠意。頭盤是香口菜式，琵琶豆腐拼煎腐皮卷，店家煎炸功夫不錯，腐皮卷不覺油膩，琵琶豆腐更是好吃，配上甘香腿汁，炸衣香口而豆腐細嫩，不過略嫌細件，不夠滿足。接着上來焗釀蟹蓋，這道實在出眾，水準媲美筆者近日吃過某米芝蓮星級粵菜的出品，金黃麵包糠炸皮薄脆細膩，內裏塞滿紅蟹蟹肉，白汁、洋葱比例不會互相搶戲，啖啖鮮味。

緊接而來是客家黃酒煮雞，一上來仍然滾燙，黃酒香撲鼻而來，坊間黃酒煮雞通常滿鍋泛着黃色雞油，這裏湯汁乾淨，因為老闆用的是新鮮清遠雞，脂肪少，雞皮爽彈，肉味濃；不過這鍋湯才是重點，老闆沒加丁點鹽，但盡是鮮雞甘香、黃酒甜香，喝來暖胃無比，頓成席間女士最愛。海上鮮欖角蒸沙巴虎則相對失色，不是店家用的調味或火候有問題，只是沙巴虎屬養殖貨，魚味欠奉，或許用另一種處理手法較佳。最後階段，難免會飽膩，這時上鹹魚茸炒大芥菜，清清味蕾正好，芥菜爽脆，沒甘苦味，鹹香十足。單尾臘味糯米飯，雖然看來是熟炒而成，但做得仍不錯，粒粒分明爽身，不油不膩，喜愛店家加了些櫻花蝦提鮮，好吃。甜品是蛋白杏仁茶，清甜夠滑，但稍嫌蛋白量少，吃得不夠盡興。

總括而言，店家火候、調味，吃得出班底出身的功架，絕非現今盛行那種巧立名目的「私房菜」。四人埋單，每位才$400多元，值得。而且老闆服務好，落力介紹菜式，聽客人意見，確是有心人。

採訪、攝影：《飲食男女》

知己私房菜

地址：觀塘成業街19-21號成業工業大廈1樓12室

電話： 3460 3282

營業時間：星期一至日 11:30am-3pm，6pm-11pm

詳情︰https://bit.ly/3lUZx0e

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