灣仔蘋果批｜西貢名店擲80萬再闖市區 首月狂賣5千個 自信質素冠絕同區過江龍：唔覺係對手

散溢的香甜味道，加上人頭湧湧，經過的人也指着說：「西貢那間蘋果批店呢!」沒錯，這正是西貢青森蘋果批名店，今次開分店選址灣仔，不少熟客也大感開心，「又多個地方讓我們吃到好吃的蘋果批了！」

「很多顧客在西貢嘗過後，就經常問我，為何你不在市區開呢，西貢太遠了。」野心勃勃，早已有心想開分店的店主Tony，便順應時勢，落戶港島區。有這份信心，全因疫情期間，本地人湧到郊區遊玩，令西貢店逆市一個月內賣出五千個蘋果批，因此他這次攻入灣仔區自信滿滿，擲80萬在灣仔開店，不設座位，主打上班族外賣。

其實早於西貢店成名前，他亦曾於銅鑼灣開店，不過失敗了，「在銅鑼灣客源較窄，一個月生意額才數萬元，長期也在虧蝕，蝕了二三十萬。」，當時客人的反應皆很正面，可惜生意欠佳，不服輸的Tony說，「很希望在市區再戰，當時銅鑼灣的店沒賣蘋果批，這次有，所以更加有信心！」

「我也知道銅鑼灣開了數家日式蘋果批，也有去看過試過，他們根本不是我競爭對手，我覺得我們的口味，更勝於他們。」到底他的蘋果批有多厲害？蘋果批全於日本製作，選用和歌山雞蛋、北海道牛油、青森縣蘋果，蘋果被切成粒粒2立方厘米，每個批有三十至三十二克的蘋果，餡料由日本師傅熬煮，並非一大鑊或加果醬做出來的，口味甜酸得宜。蘋果批連同吉士醬一同急凍空運到港，才在店中由員工唧入吉士醬、烤焗。

蘋果批需烤焗兩次，由於分店不大，他們每天早上七時會先於西貢店烤焗第一次，再送到灣仔店，自行唧入吉士醬後，才烤焗第二次，五至六分鐘後，新鮮熱辣辣香噴噴，送到客人手上，出爐的蘋果批香氣撲鼻，外表金黃香脆，果肉增添口感，清爽不過甜。

分店剛開了一個月，已迅速吸引了大批客人，共賣出超過五千個，甚至比西貢店更多，但由於由西貢店每天新鮮運來，因此數量有限，店中亦有售藍莓批、栗子批和日式蛋糕，全由日本直送，售完即止，想吃便要快了！

採訪、攝影：《飲食男女》

Cocolo

地址：灣仔皇后大道東200號利東街地庫1樓B36號舖

電話：2569 8328

營業時間：星期一至日11am-9pm

詳情︰https://bit.ly/357Z705

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