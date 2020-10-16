中環下午茶｜雙人魚子醬下午茶 人均$400包9款點心＋頂級Baeri Caviar魚子醬

中環西班牙餐廳「LA RAMBLA」最近與法國魚子醬品牌KAVIARI，聯手推出秋冬主題下午茶，供應5款鹹點及4款甜點，每2人份更有30克頂級Baeri Caviar魚子醬，份量十足！

鹹點豐富，有煙三文魚夾包，配上醃酸瓜、自家製牛油麵包及法國牛油，魚肉鮮甜香滑 ，份量頗多；招牌炸油條配酸忌廉及菠蘿，外層炸得香脆，層次豐富；傳統法式鬆餅可自行搭配忌廉芝士、細香葱或魚子醬，口味多變。甜點則有西班牙炸油條配海鹽焦糖醬、瑞士卷及士多啤梨撻等。

若想增加魚子醬份量，可另加$500換購魚子醬50克，也可加$400升級Dom Perignon 2010一杯，餐廳位置面向維多利亞景港，盡攬維港景色，嘆下午茶一流！

採訪、攝影：顧曉暉

La Rambla by Catalunya

地址：中環港景街1號國際金融中心3樓3071-3073號舖

營業時間：星期一至日 12nn - 10:30pm

詳情： https://bit.ly/3fBJFNi

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