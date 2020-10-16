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點Cook Guide食譜｜日式三文魚頭 Simmered Salmon Head

54分鐘前

材料（2-3人份量 Serve2-3）：

三文魚頭 1個 Salmon Head

鹽 適量 Salt

薑 2slices Ginger

大葱 1 Leek

鴻喜菇 100g Beech Mushrooms

日式醬油 50ml Japanese Soy Sauce

味醂 50ml Mirin

清酒 50ml Sake

砂糖 20g Sugar

水 250ml Water

步驟：

1.大葱綠部份切成葱花備用

2.取少量葱白外層切絲浸水備用

3.大葱其餘部分打斜切片備用

4.魚頭去鰓去鱗洗淨

5.凍水放入三文魚頭、薑片及鹽以中小火汆水，水滾後熄火

7.日式醬油、味醂、清酒、砂糖及水混合煮滾

8.加入魚頭及鴻喜菇，加蓋以中低火煮5分鐘

9.加入葱白加蓋再煮3分鐘

10.加入葱花煮至醬汁稍為收乾，完成

Youtube Channel: 點Cook Guide

http://bit.ly/2LX6YBI

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