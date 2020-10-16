點Cook Guide食譜｜日式三文魚頭 Simmered Salmon Head

材料（2-3人份量 Serve2-3）：
三文魚頭 1個 Salmon Head
鹽 適量 Salt
薑 2slices Ginger
大葱 1 Leek
鴻喜菇 100g Beech Mushrooms
日式醬油 50ml Japanese Soy Sauce
味醂 50ml Mirin
清酒 50ml Sake
砂糖 20g Sugar
水 250ml Water
步驟：
1.大葱綠部份切成葱花備用
2.取少量葱白外層切絲浸水備用
3.大葱其餘部分打斜切片備用
4.魚頭去鰓去鱗洗淨
5.凍水放入三文魚頭、薑片及鹽以中小火汆水，水滾後熄火
7.日式醬油、味醂、清酒、砂糖及水混合煮滾
8.加入魚頭及鴻喜菇，加蓋以中低火煮5分鐘
9.加入葱白加蓋再煮3分鐘
10.加入葱花煮至醬汁稍為收乾，完成
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