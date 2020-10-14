尖沙嘴意大利菜｜海景餐廳當造白松露 每道菜席前即刨3克新鮮白松露

秋意濃濃，最好就是品嚐當造食材迎接秋風。位於尖沙嘴海傍，有不少人來打卡的意大利餐廳Paper Moon，最近就引入意大利北部沙比諾出產的新鮮白松露，餐單價錢並不離地，二百多元起已有交易。

一共有七八道菜式，每道菜上桌時，服務員會在客人面前刨出3克白松露片。香烤麵包糠北海道帶子伴雜菌（$288）是前菜，北海道帶子鮮甜肥美，雜菌用奶油烤焗過，麵包糠香脆。自製意大利幼麵伴新鮮牛油及鼠尾草（$368）跟白松露是最佳拍檔，意大利麵配鮮牛油呈金黃色，麵質彈牙，入口順滑。白松露的香氣，讓意大利麵錦上添花。

主菜有燒澳洲MB6和牛西冷扒伴牛肝菌慕絲及香脆蘆筍（$468）、香燒珍珠雞伴瑞士甜菜及迷你薯仔 （$388）。和牛西冷肉質軟嫩，入口有肉香，同時感受到白松露的幽香。甜品也會有白松露片，榛子醬朱古力蛋糕＆白松露意式凍糕（$228／份）。這個價錢享受到新鮮白松露，還有大海景，趁着入秋時分不要錯過。

採訪、攝影：《飲食男女》

Paper Moon

地址： 尖沙嘴廣東道3-27號海港城海運大廈3樓OTE301號舖

電話：2156 2256

營業時間：12nn-12mn

詳情︰https://bit.ly/31cKIys

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