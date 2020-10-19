經典食譜｜江獻珠食譜回顧 大蝦兩吃

香港多海蝦，蝦頭不宜作取蝦腦的菜式，因蝦眼之下的部分，內藏一塊青黑色的東西，味帶苦，若搗爛用來燒湯，不會像河蝦頭的甘美。特借下面食譜解釋。

材料：

澳洲藍尾急凍大蝦 6隻

鹽 適量

麵粉 1湯匙

炸蝦頭用油 1杯

三色甜椒各 1/2隻

有機小番茄 12粒

香茅 2條

乾葱 4粒

薑蓉 1茶匙

蒜 1瓣

泰國紅椒 1隻

生粉 1/2茶匙＋水1茶匙

牛油 2湯匙

橄欖油 2茶匙

調味料：

魚露 1湯匙

檸檬汁 1湯匙

糖 1茶匙（或多些）

準備：

1.蝦洗淨，從頭與身交界處分切(1)，以小刀在尾節從背部割入蝦殼，將蝦腸切斷(2)，拉直蝦身，從頭部切開的地方拉出蝦腸(3)，剪去蝦腳。

2.剪去蝦頭上的蝦槍，把蝦眼及以下一小部分剪去(4)，用小鉗從剪口拉出一大塊青黑色的東西(5)，浸蝦頭在淡鹽水內，用前瀝水，以廚紙吸乾水分，冷藏。 3.香茅取嫩芯，切細粒。乾葱、蒜、剁碎，小紅椒切薄片。三色椒切小塊。

4.下鑊前，切蝦肉為小段，約2厘米長(6)，置碗內加些許鹽和濕生粉拌勻待用。 5.置蝦頭在疏箕內，撒下麵粉拌勻後，拋去多餘麵粉。

炒法：

1.置中式鑊於中大火上，下油1杯，燒至油面起輕煙時投下蝦頭(7)，炸香後連油倒出瀝油。

2.原鑊倒下蝦段，炒至脫生後鏟出(8)。繼下三色椒和小番茄，稍炒數下(9)，加鹽調味，鏟出。

3.洗淨鑊，置中火上，加入牛油和欖油，下各類香料爆至香氣散發(10)，先行放回蝦頭，再下蝦段(11)，炒至身乾而色金黃，加魚露、檸汁和糖，兜勻後將甜椒和小番茄回鑊同炒勻(12)，試味後上碟。

（原文刊於2008年694期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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